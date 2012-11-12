۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

منظری توکلی:

هنر معماری با فطرت انسان آمیخته شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با اشاره به اینکه عشق به خداوند می تواند در مقوله هنر جلوگر شود گفت: هنر معماری جز جدایی ناپذیری از فطرت انسان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدالله منظری توکلی در مراسم جشنی که به مناسبت بیستمین سالروز تاسیس دانشکده معماری واحد کرمان اظهار داشت: معماری به لحاظ کاربردی هنر زیبایی‌شناسی و جزو لاینفک فطرت انسان است، لذا می‌توان گفت که هنر معماری با فطرت انسان آمیخته شده است.

وی با بیان اینکه زیبایی‌آفرینی در قالب هنر و معماری تجلی می‌یابد، افزود: عشق واقعی که همانا عشق به خداوند متعال است می‌تواند در مقوله هنر پدیدار شود زیرا عشق پیدا کردنی نیست بلکه رسیدنی است.

منظری‌ توکلی با تاکید بر وجود عواطف و زیبایی‌شناسی انسان تصریح کرد: رشته معماری و هنر بسیار ارزشمند است، زیرا اگر رشته‌های دیگر تنها مغز انسان‌ها را پرورش می‌دهند رشته‌های هنر و معماری به جز مغز انسان تقویت دل و هنرهای دستی دانشجویان را نیز مد نظر قرار می‌دهند و عواطف و احساسات انسان را نیز سیراب می‌کنند.

وی با بیان اینکه معماری زبانی همگانی و مشترک میان اقوام و ملل مختلف با هر سطح فرهنگی است، گفت: معماری بخش مهمی از فرهنگ ایرانی و اسلامی است و فرهنگ امروز ما در بسیاری از موارد وامدار زحمات معماران و هنرمندان ایرانی و اسلامی در اعصار گذشته است.
 

کد مطلب 1741736

