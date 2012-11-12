به گزارش خبرگزاری مهر، حمدالله منظری توکلی در مراسم جشنی که به مناسبت بیستمین سالروز تاسیس دانشکده معماری واحد کرمان اظهار داشت: معماری به لحاظ کاربردی هنر زیباییشناسی و جزو لاینفک فطرت انسان است، لذا میتوان گفت که هنر معماری با فطرت انسان آمیخته شده است.
وی با بیان اینکه زیباییآفرینی در قالب هنر و معماری تجلی مییابد، افزود: عشق واقعی که همانا عشق به خداوند متعال است میتواند در مقوله هنر پدیدار شود زیرا عشق پیدا کردنی نیست بلکه رسیدنی است.
منظری توکلی با تاکید بر وجود عواطف و زیباییشناسی انسان تصریح کرد: رشته معماری و هنر بسیار ارزشمند است، زیرا اگر رشتههای دیگر تنها مغز انسانها را پرورش میدهند رشتههای هنر و معماری به جز مغز انسان تقویت دل و هنرهای دستی دانشجویان را نیز مد نظر قرار میدهند و عواطف و احساسات انسان را نیز سیراب میکنند.
وی با بیان اینکه معماری زبانی همگانی و مشترک میان اقوام و ملل مختلف با هر سطح فرهنگی است، گفت: معماری بخش مهمی از فرهنگ ایرانی و اسلامی است و فرهنگ امروز ما در بسیاری از موارد وامدار زحمات معماران و هنرمندان ایرانی و اسلامی در اعصار گذشته است.
نظر شما