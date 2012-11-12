۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

داداشی اعلام کرد:

بارش 108 میلی متر باران در رامسر

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به افزایش ابرناکی آسمان استان گفت: از روز یکشنبه تا ساعت 9 و 30 دقیقه امروز، بیش از 5/108 میلی متر باران در رامسر بارید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوربخش داداشی افزود: در این مدت در نوشهر 155.1 میلی متر، آمل 63.9، بابلسر 36.9 کجور 11.7، آلاشت هشت و پل سفید 3.4 میلی متر باران بارید.

وی میزان بارندگی ثبت شده در ساری را 3.3، قراخیل قائم شهر 2.5 ، گلوگاه 2.4 ، بندر امبرآباد بهشهر دو و کیاسر را یک میلی متر اعلام کرد.

داداشی گفت: با نفوذ سامانه ناپایدار و به دنبال آن رسوخ هوای سرد و مرطوب به سطح زمین، از روز یکشنبه هفته جاری شاهد بارندگی و رعد و برق، وزش باد و طوفانی شدن دریا و کاهش دما در مازندران بودیم.

خسارت سیل به بخش های مختلف شهرستان تنکابن

معاون فرماندارتنکابن گفت: جاری شدن سیل باعث وارد آمدن خسارت به بخش های مختلف این شهرستان بویژه مناطق روستایی شده است.

خسرو کشاورزی افزود: سیل سبب آبگرفتگی و تخریب شش واحد مسکونی ، دو واحد دامسرا و یک دهنه پل درروستای ˈنصیرآباد ˈ از توابع این شهرستان شده است.

وی اظهار داشت: سیل موجب بالاآمدن سطح آب رودخانه چشمه کیله وتخریب پل درحال ساخت برروی آن دراین منطقه شده است.

هزینه سالانه 24 میلیارد ریال برای نگهداری جاده های جنگلی

رئیس اداره جنگل‌داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت: سالانه 24 میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و نگهداری حدود دو هزار و 500 کیلومتر جاده‌های جنگلی این منطقه هزینه می‌شود.

شعبان خدابخش افزود: این جاده‌های جنگلی از نوع درجه دو، یعنی کم‌عرض و یک‌خطه محسوب می‌شود و در نیم قرن اخیر به تدریج و متناسب با نیازها ساخته شده است.

