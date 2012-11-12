محرم زمان مناسبی برای احیای امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری صبح امروز دوشنبه در همایش بزرگ روحانیت آذربایجان شرقی که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان در مصلای اعظم تبریز برگزار شد ابراز داشت: در شرایط کنونی که دشمنان اسلام و مسلمین آماده هر گونه حمله اجتماعی و فرهنگی به اسلام است باید تبلیغ اسلامی بیش از پیش در جامعه صورت پذیرد.

وی افزود: قرآن محتوای تبلیغ را بیان می کند و می گوید که هر تبلیغی ، تبلیغ اسلامی نیست بلکه تبلیغی اسلامی است که رسالات دینی و اسلامی را در جامعه گسترش دهد.

وی ضمن تاکید مجدد بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ابراز داشت: در قرآن کریم بیش از 50 آیه در خصوص امر به معروف و نهی از منکر داریم که اگر مبلغان تلاش کنند آنها را در جامعه کاربردی کنند دیگر مشکلی در این خصوص نخواهیم داشت.

امام جمعه تبریز اظهار داشت: مجالس مذهبی نباید تبدیل به ستاد انتخاباتی شوند، باید در نظر داشت به زمان تبلیغ انتخاباتی مانده است و مشخص نیست که شورای نگهبان چه کسانی را تایید و چه کسانی را تایید نخواهد کرد.