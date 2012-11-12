شکایت یک زن اندونزیایی از پلیس مالزی / 3 افسر پلیس متهم به تجاوز به عنف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مالزین اینسایدر (Malaysian Insider)، این زن 25 ساله در اظهارات خود مدعی شده است که به محض انتقال به ایستگاه پلیس به دلیل همراه نداشتن گذرنامه در روز جمعه 10 نوامبر توسط سه تن از افسران پلیس شهر پینانگ مورد تجاوز قرار گرفته است.

پلیس مالزی با تشکیل کمیته ای بررسی این حادثه را که می تواند موجی جدید از انتقادات از پلیس این کشور به دلیل وجود فساد در بدنه این نیرو را آغاز کند در دستور کار خود قرار داده است.

بنا بر اعلام رییس پلیس پینانگ، این سه مامور پلیس که بین 20 تا 30 سال سن دارند در بازداشت به سر می برند و مراحل بازجویی از آنان آغاز شده است.

"مزلان" افزود: دولت اندونزی اطمینان داشته باشد که مراحل رسیدگی به اتهامات این سه مامور پلیس به طور شفاف و عادلانه انجام خواهد شد.

در سال های گذشته بدرفتاری با کارگران اندونزیایی در مالزی تنش هایی را در روابط دو کشور و اعتراضاتی را در اندونزی به وجود آورده بود اما مورد تخلف جدید از سوی ماموران پلیس این کشور می تواند آثار منفی بیشتری بر روابط میان دو کشور داشته باشد.

ماه گذشته به دنبال تکرار تجاوز به حقوق انسانی کارگران اندونزایایی درمالزی، دولت اندونزی با تعیین یک مهلت زمانی از آن دسته از شهروندان این کشور که درمالزی کار می کنند خواست به اندونزی بازگردند .

ماه جاری نیز به دنبال انتشار تبلیغ فروش خدمتکار اندونزیایی توسط یک مؤسسه در کوالالامپور ، دولت اندونزی با استناد به مواد تفاهمنامه های امضا شده بین دو کشور به دولت مالزی اخطار داد.