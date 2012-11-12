مسکن های مهر شهرستان بناب تا پایان کار دولت دهم تحویل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود پورلطفعلی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه 199 واحد مسکونی مسکن مهر بناب در ایام دهه فجر امسال واگذار می شود ، اظهار داشت: این شهرستان دارای 28 شرکت تعاونی مسکن با بیش از هفت هزار و 500 نفر عضو است و از بین دوهزار و 850 نفر متقاضی اولیه طرح تعاونی آن در قالب تعاونی های مسکن مهر با عضویت یک هزار و 265 نفر ساماندهی شده است.

وی افزود: به رغم فراز و نشیب های بسیاری که در روند تشکیل شرکت های تعاونی مسکن مهر، ساماندهی اعضا و ساخت و ساز واحدهای مسکونی وجود داشت، ولی در صورت همکاری بیشتر مردم و نهادهای مربوطه از جمله بانک های عامل و سازمان های خدمات رسان امکان واگذاری 199 واحد مسکونی در دهه فجر امسال وجود دارد.

هم اکنون در این شهرستان سه هزار و 91 واحد مسکن مهر وجود دارد که یک هزار و611 واحد آن در قالب مسکن مهر تعاونیها و بقیه در قالب خودمالکی اجرا می شود.