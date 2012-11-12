تشریح فعالیتهای دانشگاهها در دهه محرم/ هفته قرآن دانشگاهیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قریشی معاون فرهنگی سیاسی نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاهها با اعلام این خبر اضافه کرد: بیش از 450 مبلغ هیأت دانشجویی برای حضور در دانشگاهها به ثبت رسیده که به دانشگاهها برای ایام دهه نخست محرم اعزام می شوند.

وی ادامه داد: تجمع دانشگاهیان هر استان به منظور عزاداری امام حسین (ع) از برنامه های پیش بینی شده در دهه اول محرم است و پیشنهاد شده برگزاری این مراسم در روز 6 ماه محرم باشد و هیات های دانشجویی دانشگاههای هر استان در یکی از دانشگاههای همان استان تجمع کرده و به عزاداری بپردازند.

قریشی با بیان اینکه دامنه وقف و نذرهای ایام محرم و صفر باید از امور اقتصادی به سمت فعالیت های فرهنگی جهت داده شود، اظهار داشت: افراد علاقه مند می توانند به جای توزیع نذری در میان دسته جات و عزاداران، کمک های خود را به فعالیت های فرهنگی همچون راه اندازی سایت های اینترنتی فرهنگی یا ارسال پیامک های اخلاقی و مذهبی به دانشجویان در ایام محرم یا وقف کتاب به کتابخانه دانشگاه ها و خوابگاه ها اختصاص دهند.

معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در ادامه از برنامه‌ برگزاری سلسله جلسات استانی با موضوع سبک زندگی در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: این سلسله جلسات از 27 آذرماه در پنج استان آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران و یزد آغاز خواهد شد و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.

وی به نامگذاری روزهای 17 تا 24 آبان ماه به عنوان هفته قرآن دانشگاهیان اشاره کرد و گفت: ویژه برنامه های این هفته را کانون های قرآنی فعال در دانشگاه ها به اجرا در آمده و دانشگاه ها می توانند از بودجه ای که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور فعالیت های پژوهشی و ترویجی قرآنی به آنها اختصاص یافته استفاده کنند.