  حوزه و دانشگاه
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۳۸

تشریح فعالیتهای دانشگاهها در دهه محرم/ هفته قرآن دانشگاهیان

برنامه فعالیتهای دانشگاهها در دهه نخست تشریح و اعلام شد براین اساس در شهرستانها تجمعهای دانشجویی با حضور دانشگاههای استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قریشی معاون فرهنگی سیاسی نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاهها با اعلام این خبر اضافه کرد: بیش از 450 مبلغ هیأت دانشجویی برای حضور در دانشگاهها به ثبت رسیده که به دانشگاهها برای ایام دهه نخست محرم اعزام می شوند.

وی ادامه داد: تجمع دانشگاهیان هر استان به منظور عزاداری امام حسین (ع) از برنامه های پیش بینی شده در دهه اول محرم است و پیشنهاد شده برگزاری این مراسم در روز 6 ماه محرم باشد و هیات های دانشجویی دانشگاههای هر استان در یکی از دانشگاههای همان استان تجمع کرده و به عزاداری بپردازند.

قریشی با بیان اینکه دامنه وقف و نذرهای ایام محرم و صفر باید از امور اقتصادی به سمت فعالیت های فرهنگی جهت داده شود، اظهار داشت: افراد علاقه مند می توانند به جای توزیع نذری در میان دسته جات و عزاداران، کمک های خود را به فعالیت های فرهنگی همچون راه اندازی سایت های اینترنتی فرهنگی یا ارسال پیامک های اخلاقی و مذهبی به دانشجویان در ایام محرم یا وقف کتاب به کتابخانه دانشگاه ها و خوابگاه ها اختصاص دهند.
 
معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در ادامه از برنامه‌ برگزاری سلسله جلسات استانی با موضوع سبک زندگی در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: این سلسله جلسات از 27 آذرماه در پنج استان آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران و یزد آغاز خواهد شد و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.
 
وی به نامگذاری روزهای 17 تا 24 آبان ماه به عنوان هفته قرآن دانشگاهیان اشاره کرد و گفت: ویژه برنامه های این هفته را کانون های قرآنی فعال در دانشگاه ها به اجرا در آمده و دانشگاه ها می توانند از بودجه ای که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور فعالیت های پژوهشی و ترویجی قرآنی به آنها اختصاص یافته استفاده کنند.
