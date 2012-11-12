30 مبلغ به شهرستان آبدانان اعزام می شوند

حجت الاسلام حجت الله شریفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محرم امسال برای ملت ایران عاشورای جدیدی است، چرا که مهمترین موتور محرک بعثت و خاتمیت که تشدید کننده واقعه غدیر خم است واقعه عاشورا است و دشمن بر روی آن برنامه ریزی می کند .

وی تقویت وحدت فراگیر در بین اقشار و احزاب مختلف را در رأس همه برنامه های محرم امسال دانست و افزود: شور و دلدادگی عزاداری امام حسین(ع)از قلب مومنین کمرنگ نمی شود و گرما و حرارت عشق به ابی عبدالله سال به سال پرشورتر و با شکوه تر در وجود مردم رخنه می کند و در مراسمات به چشم می خورد .

شریفی راد بیان داشت: الان عزاداری امام حسین (ع) اختصاص به شیعه ندارد و گستردگی عشق به حسین و عزاداری برای اولاد و اصحاب آن امام در کشورهای اروپایی و امریکایی دنیا را برای ظهور حضرت حجت مهیا می کند.

وی گفت: تعداد 30 نفر مبلغ و 70 نفر مبلغه جهت تبلیغ و خطابه خوانی ایام محرم از مراکز اعزام به شهرستان آبدانان فراخوانی شده اند .