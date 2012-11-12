کتابخانه های یزد با کمبود بودجه مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین پارساییان در جمع کتابداران و مسئولان کتابخانه های عمومی شهرستان یزد با حضور فرماندار و نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس اظهار داشت: از نظر پرداخت مزایا به کتابداران و کارکنان کتابخانه ها با مشکلاتی مواجه هستیم زیرا تهران فقط پایه حقوق اولیه کارکنان را پرداخت می کند و اضافه کار و دیگر مزایای قانونی باید از طرف استان پرداخت شود.

وی ادامه داد: بعد از هدفمندی یارانه ها مبالغ استان فقط کفاف هزینه های نگهداری ساختمان کتابخانه ها را می دهد و حتی برخی کتابخانه ها در پرداخت قبوض آب و برق و گاز خود نیز با مشکل مواجه هستند.

پارساییان افزود: از مسئولان استان تقاضا داریم تا با عنایت بیشتری به نهاد کتابخانه ها نگاه کنند و از همکاری بی دریغ مسئولان و به ویژه فرماندار یزد در این زمینه قدردانی می کنیم.

کتابداران پاسداران فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی هستند

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای نیز در این مراسم اظهار داشت: کتابداران پاسداران فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی هستند که به عنوان پل ارتباطی گنجینه های علوم مختلف به مردم خدمت می کنند.

محمد صالح جوکار افزود:کتابداری هنر بزرگ و ارزشمندی است که در راه اعتلای فرهنگ اسلامی بکار گرفته شده است.

وی ادامه داد: فعالیت در این رشته عشق و علاقه مخصوص به خود را می خواهد و با توجه به مزایای کمی که در این حرفه وجود دارد فعالیت در این راه علاقه افراد را می طلبد.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: کتابداران باید با اخلاق حسنه و نیکو با مراجعه کنندگان به کتابخانه ها برخورد کنند و همواره تلاش داشته باشند افراد بیشتری را جذب مطالعه وپژوهش کنند.

جوکار افزود: کتاب وسیله ای است که خدمات ارزشمندی به جامعه علمی کشور می کند به همین دلیل با گسترش فرهنگ کتابخوانی سطح علمی جامعه نیز افزایش خواهد یافت.

فرماندار یزد نیز در این نشست گفت: یکی از پارامترهای توسعه یافتگی و پیشرفت در دنیا تعداد کتاب و کتابخانه و کتابخوان های هر منطقه است.

در شاخص های علمی در کشور جزو استانهای برتر هستیم

عزیزالله سیفی افزود: امروز در شاخص های مختلفی جزو استانهای اول کشور هستیم که این نشان از همت عالی در کسب علم و به کار گیری آن در همه بخشهاست.

وی ادامه داد: انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان یزد مقام برتر کشوری را در سال گذشته کسب کرد و اقدامات بسیار زیادی برای گسترش بیشتر فرهنگ کتابخوانی صورت گرفته است.

سیفی گفت: 52 هزار نفر در شهرستان یزد عضو کتابخانه ها هستند که 10 درصد جمعیت شهرستان را در بر گرفته است و برای هر دو نفر یک جلد کتاب در کتابخانه های شهرستان یزد وجود دارد.

فرماندار یزد ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته اما هنوز در برخی از کتابخانه ها از نظر نور کافی برای مطالعه، کمبود سالن مطالعه، نگهداری فضای کتابخانه ها و مشکلاتی در پرداخت قبوض کتابخانه ها مواجه هستیم که امیدواریم با مساعدت مسئولان این مشکلات برطرف شود.

کتابخانه های یزد بیشتری فضا بعد از آموزش و پرورش را در بین فضاهای آموزشی دارند

رئیس نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان یزد نیز در این دیدار گفت: کتابخانه های شهرستان یزد 29 هزارو 705 مترمربع زیربنا دارد که یعد از آموزش و پرورش دومین نهاد با بیشترین فضای آموزشی را داریم.

محسن رفیعی افزود: از لحاظ کمیت تمام تلاش خود را داشته ایم و مقام های برتر کشوری در سالیان گذشته و سال جاری گواه این تلاش است اما در کیفیت کتابخانه ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم و باید هر چه زودتر از طرف مسئولان اقدامات اساسی صورت گیرد .

وی ادامه داد: تاکنون در کتابخانه های شهرستان یزد بخش کودک، اطلاع رسانی، اینترنت و ... راه اندازی شده و برای بازسازی برخی از قسمت های کتابخانه ها نیز در حد مقدورات اقدام شده است.

رفیعی گفت: در برخی از کتابخانه های شهرستان یزد از نظر دسترسی معلولان با مشکل مواجه هستیم و برخی از قسمت های سالن مطالعه و مخزن کتاب نیز نیاز به تعمیر و افزایش فضا دارد و هنوز وضعیت کتابخانه مرکزی یزد با وجود گذشت سالیان متمادی بلا تکلیف رها شده و فضای پارکینگ کتابخانه قدیمی شرف الدین علی یزد نیز با مشکل مواجه است.

وی افزود: بودجه های فرهنگی با مظلومیت مواجه شده و در تخصیص اعتبارات از قسمت های فرهنگی کاسته شده است و بیشترین بخشی که در این رابطه متضرر شده نهاد کتابخانه هاست که امیدواریم تغییر رویه ای در این رابطه صورت گیرد.