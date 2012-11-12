  استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

صفرزاده:

51 تن زعفران در 6 ماهه نخست سال جاری از خراسان رضوی صادر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی صادرات 51 تن انواع زعفران و پودر آن را به ارزش 155 میلیون دلار در بسته بندی های مختلف به عنوان مهمترین کالای صادراتی استان در 6 ماهه سال جاری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفرزاده با بیان اینکه بیش از 924 میلیون دلار صادرات از استان در 6 ماهه سال جاری صورت گرفته است، افزود: صادرات امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 12 درصد و به لحاظ ارزشی 16 درصد رشد داشته است.

وی گفت: از 1256 تن کالای صادر شده در مدت مذکور بیش از 805 هزار تن مربوط به ده قلم کالای عمده تجاری استان است.

صفرزاده عنوان کرد: علاوه بر این کالاها انواع سیمان ، رنگ ، نان و خمیر مایه ، سیب زمینی ، شیرینی و شکلات،  رب و پوره گوجه فرنگی، پسته و مغز پسته به ترتیب از مهمترین کالاهای تجاری استان است.

وی گفت: از مجموع صادرات استان در شش ماهه ابتدای امسال  به لحاظ وزنی 64 درصد و ارزشی 55 درصد مربوط به ده قلم کالاهای فوق می باشد.

صفرزاده بیان کرد: اسپانیا، ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان، عراق، امارات، قزاقستان، قرقیزستان، چین و ازبکستان از جمله کشورهای هدف صادراتی استان است.

                                                    

کد مطلب 1741751

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها