51 تن زعفران در 6 ماهه نخست سال جاری از خراسان رضوی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفرزاده با بیان اینکه بیش از 924 میلیون دلار صادرات از استان در 6 ماهه سال جاری صورت گرفته است، افزود: صادرات امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 12 درصد و به لحاظ ارزشی 16 درصد رشد داشته است.

وی گفت: از 1256 تن کالای صادر شده در مدت مذکور بیش از 805 هزار تن مربوط به ده قلم کالای عمده تجاری استان است.

صفرزاده عنوان کرد: علاوه بر این کالاها انواع سیمان ، رنگ ، نان و خمیر مایه ، سیب زمینی ، شیرینی و شکلات، رب و پوره گوجه فرنگی، پسته و مغز پسته به ترتیب از مهمترین کالاهای تجاری استان است.

وی گفت: از مجموع صادرات استان در شش ماهه ابتدای امسال به لحاظ وزنی 64 درصد و ارزشی 55 درصد مربوط به ده قلم کالاهای فوق می باشد.

صفرزاده بیان کرد: اسپانیا، ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان، عراق، امارات، قزاقستان، قرقیزستان، چین و ازبکستان از جمله کشورهای هدف صادراتی استان است.