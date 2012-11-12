215 دستگاه انواع ماشین آلات برف روبی در جاده های همدان مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان گفت: در زمستان سالجاری 215 دستگاه انواع ماشین آلات برف روبی و نمک پاشی و 19 دستگاه ماشین استیجاری در 35 پایگاه راهداری استان همدان مستقر می شوند.

محمد رودباری اظهار داشت: اجرای طرح راهداری زمستانی در استان همدان از 15 آذر ماه سالجاری آغاز و تا تاریخ 15 فروردین سال آینده برای ارائه خدمت به هموطنان ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: 40 دستگاه انواع ماشین سبک و کمک دار نیز کار گشت زنی را برعهده خواهند داشت.

رودباری افزود: 249 نفر راننده آماده خدمات رسانی بوده و 162 نفر کارگر نیز کار نمک پاشی و سیستمهای نگهبانی را انجام خواهند داد.

وی اضافه کرد: 118 نفر نیرو نیز کار پشتیبانی عملیات راهداری و سرپرستی اکیپهای راهداری را برعهده دارند که به طور مجموع 529 نفر در طرح ویژه زمستانی با 284 دستگاه انواع ماشین آلات شرکت خواهند داشت.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان: برای زمستان سالجاری هشت هزار تن نمک تهیه شده و همچنین شن و ماسه نیز به اندازه کافی در تمامی راهدارخانه ها و مراکز ادارات ذخیره شده است.

شش دوره آموزش فرش بافی با شیوه های نوین در نهاوند برگزار شد

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند گفت: شش دوره آموزش فرش بافی از ابتدای سالجاری تاکنون به منظور آشنایی فرش بافان با شیوه های نوین در نهاوند برگزار شده است.

مجتبی رضایی با بیان اینکه شهرستان نهاوند پتانسیل های بالایی در زمینه بافت فرش دارد، گفت: برای رونق بیشتر این صنعت، آموزش فرش بافی نوین با همکاری اتحادیه فرش بافان به اجرا درآمد.

وی اظهار داشت: دوره های آموزشی به مدت 60 روز کاری برگزار می شود که در این زمینه تاکنون نزدیک به 200 نفر در کلاسها شرکت کرده و گواهینامه مهارت دریافت کرده اند.

رضایی هدف از برگزاری این کلاس های آموزشی را ‌آشنایی فرش بافان با سلیقه های جدید مشتریان خارجی، آشنایی با رنگ های بازار پسند و نقشه های جدید در فرش بافی عنوان کرد.

وی افزود: در این دوره بافندگان با روش های شناخت مواد اولیه مرغوب، طرح ها و رنگ های جدید متناسب با سلیقه بازار و همچنین معایب احتمالی فرش، بافت و نقشه خوانی آشنا می شوند.

برخورد با 10 شکارچی متخلف در روزهای گذشته در همدان

مدیرکل محیط زیست استان همدان از برخورد با 10 شکارچی متخلف در نقاط مختلف استان در روزهای گذشته خبر داد.

قربانعلی محمدپور عنوان کرد: در راستای اجرای قوانین زیست محیطی و مقررات شکار و صید، در حین گشت و کنترل، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اسدآباد به یک شکارچی برخورد کردند و با بررسی خودرو تعداد یک قبضه اسلحه کالیبر12، دو عدد فشنگ چهار پاره و چهار قطعه کبک کشف و ضبط شد.

وی افزود: در شهرستان همدان نیز با چهار متخلف برخورد شد و چهار پرنده از گونه سهره طلایی، دو دستگاه قفس، یک دستگاه قفس تله ای، دو قبضه سلاح ساچمه زنی، یک قطعه ماهی، یک قطعه خوتکا و یک رشته تور موشکی کشف و ضبط شد.

محمدپور بیان کرد: در منطقه حفاظت شده آلموبلاغ نیز ماموران یگان حفاظت محیط زیست در حال گشت و کنترل با بررسی خودرویی به سه نفر مشکوک شده و موفق به کشف دو قبضه سلاح، دو قبضه سلاح ساچمه زنی، یک دوربین چشمی و یک عدد چاقو جیبی شدند.

مدیر کل محیط زیست استان همدان اضافه کرد: چهار شکارچی متخلف نیز در گلپرآباد شهرستان ملایر مشاهده شدند که دو نفر از آنان دستگیر و دو نفر دیگر متواری شدند.

وی اضافه کرد: متخلفان مورد نظر افرادی از استانهای مجاور بودند که در این مناطق اقدام به شکار کردند.

دستگیری اغفال‌کننده دختران جوان جویای کار در همدان

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی همدان از دستگیری فردی با نیت پلید اغفال دختران جوان جویای کار با شیوه درج آگهی استخدام در نیازمندی روزنامه‌ها خبر داد.

علی‌اصغر خرم روی اظهار داشت: خانمی غیر بومی با مراجعه به اداره نظارت بر اماکن عمومی انتظامی استان بیان داشت که به دلیل نیاز مالی برای ادامه تحصیل، درصدد یافتن شغل از طریق آگهی‌های استخدام در قسمت نیازمندی روزنامه‌ها بوده است.

وی اضافه کرد: این خانم با تماس با شماره‌ای که در یکی از آگهی‌های استخدامی نیازمندی روزنامه‌های همدان چاپ شده بود با کارمندی از آن اداره که خود را مدیر شرکت معرفی کرده بود صحبت می‌کند و آن فرد از خانم جویای کار درخواست ملاقات حضوری در محیط کار را ارائه می‌کند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان عنوان کرد: فردی که خود را رئیس شرکت معرفی کرده بود پس از چند تماس تلفنی و ارسال پیامک‌های غیر اخلاقی، خواهان ملاقات حضوری خارج از محیط کار و در تاریکی شب با خانم جویای کار می‌شود که این خانم با هوشیاری از رفتن به سر قرار سر باز می‌زند و موضوع را به پلیس اطلاع می‌دهد.

وی در ادامه گفت: با پیگیری‌های پلیس و ترتیب دادن یک قرار صوری با همکاری دختر جوان جویای کار، فرد متخلف دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

مهرماه امسال 15 میلیون و 440 هزار دلار کالا از همدان صادر شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: میزان صادرات کالا در مهرماه سالجاری 15 میلیون و 440 هزار دلار و به وزن 60 هزار و 921 تن بوده است.

محمدمهدی فرشچی‌موحد گفت: امسال واردات کالا از گمرک همدان 13 میلیون و 555 هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد از نظر ارزشی رشد داشته است.

وی افزود: همچنین میزان واردات در مهرماه سالجاری چهار میلیون و 787 هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 143درصد رشد یافته است.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال کالاهای تولیدی استان همدان از طریق گمرک به 26 کشور جهان صادر شده، عنوان کرد: امسال میزان صادرات کالا از طریق گمرک به بیش از 60 میلیون و 900 هزار دلار رسیده که 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی با بیان اینکه این میزان از نظر وزنی 101 هزار و 387 تن بوده است، تأکید کرد: این محصولات شامل 51 قلم کالا بوده که به دیگر کشورها صادر شده است.