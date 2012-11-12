خاستگاه انقلاب حوزه علمیه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری ظهر دوشنبه در مراسم همایش مبلغین وروحانیون استان با تاکید بر اینکه روحانیون باید روحانیون از فرصت های طلایی که در اختیار دارند استفاده کنند و حوزه علمیه را محلی برای از بین بردن آسیبهای اجتماعی بدانند، افزود: روحانیون رسالت سنگینی بر عهده دارند چرا که مردم روحانیون را مدافع دین خدا می دانند بنابراین باید به وظیفه خطیر خود عمل کنند.

وی اظهار داشت: در مسیر هدایت قراردادن مردم یک مسئله کلیدی است و در این راستا رسالت روحانیون تلاش بر اجرای احکام دین است و بنابراین باید دین خداد را تبلیغ کرده و در جامعه دین خداد را عملی کنند .

مدیر حوزه علمیه کشور گفت: روحانیون در حین اینکه می آموزند باید همزمان هم این ها را عملی کنند چرا که کار به عملش معنا و مفهوم دارد.

آیت الله حسینی بوشهری در ادامه روحانیون را بدون سلاح و امکانات یاد کرد و گفت: روحانیون بدون دفاع به میدان آمده اند و تنها هدفشان هدایت مردم و کاهش آسیبهای اجتماعی است .

دشمن هر لحظه درصدد ضربه زدن به ایران است

وی تاکید کرد: در حال حاضر دشمن با تهاجم فرهنگی و تهاجم سیاسی درصدد تخریب فرهنگی ایران است و تحمیل فرهنگی در جامعه اسلامی را می خواهد ایجاد کند و در این راستا جوانان را مورد هدف قرار داده که جوانان این فرهنگ غربی را ترغیب کنند که در این بین روحانیت می تواند به خوبی نقش آفرینی کنند.

مدیر حوزه علمیه کشور افزود: روحانیت خیلی فرصت دارد و باید از این فرصت استفاده کرده و تبلیغ اسلام و ارزشهای دینی را دستور کار خود قرار دهد.

تقویت اخلاق اسلامی در جامعه جرایم را کاهش می دهد

آیت الله حسینی بوشهری یاد آورشد: اگر جامعه به سمت ارزشهای اسلامی و دینی پیش رود و اخلاق و رفتار درست و مثبت تقویت شود جرایم بسیار کاهش می یابد چرا که ریشه همه ناهنجاری ها و آسیبهای اجتماعی در جامعه عدم ثبات اخلاقی است.

وی افزود: در راستای تبلیغ رسالت دین خدا و ارزشهای دینی و اخلاقی باید روحانیون حمایت شوند.

مدیر حوزه علمیه کشور گفت: روحانیون باید امانتدار باشند و استقامت در تبلیغ داشته و نسبت به تبلیغ دین به روستاهای دوردست روند چرا که در آخرت باید جواب افراد مستضعف را بدهند.

روحانیون سازندگان اصلی جامعه هستند

آیت الله حسینی بوشهری، به عزاداری ماه محرم و ماه صفر اشاره کرد و افزود: در عزاداری باید با حساب و کتاب عمل کرد و دراین راستا باید برنامه ها طوری مهندسی شود که جوانان در این مراسم ها حضور یافته و برنامه ها ترغیب کنند و محتوای سخنرانی ها با افکار مهندسی روز جوانان امروز تدوین و برنامه ریزی شود.

وی افزود: دستگاههای اجرایی آسیبها را پیگیری و رصد کنند و این ها را به حوزه ها منتقل کنند چرا که از بین بردن ناهنجاری ها و آسیبها کاهش جرم را در کشور به دنبال دارد.