به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین آیتی با اعلام این خبر افزود: وزارت بهداشت در کنار وزارت علوم وظیفه خطیر تربیت دانشجویان را هم بر عهده دارد. به همین دلیل محدودیت هایی که قانون برنامه اعمال کرده و معاونت ها را به 5 معاونت تقلیل داده بود موجب شده بود رسیدگی به کارهای رفاهی دانشجویان و امور فرهنگی تحت مدیریت مرکز دانشجویی و فرهنگی رسیدگی شده و سطح آن کاهش یابد.

وی اظهار داشت: این مساله مورد نظر ما نبود و علاقمند بودیم برای ارتقای کارها این سطح به سطح معاونت ارتقا یابد که با حمایت خاص وزیر و نامه نگاری های متعددی که انجام شد این خواسته در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد که با حمایت وزیر در این کمیسیون رای آورد.

دکتر آیتی گفت: در هیات دولت هم ارتباط خوب و سازنده وزیر با سایر وزرا باعث شد این مصوبه کمیسیون اجتماعی رای خوبی بیاورد و با حمایت ویژه وزرا و معاونت نیروی انسانی دکتر عزیزی به تصویب هیات دولت هم رسید.

وی ادامه داد: امیدواریم این اتفاق مبارک رسیدگی به امور رفاهی و فرهنگی دانشجویان و کارکنان را ارتقا دهد و بودجه ها و نیروی انسانی بهتر و بیشتری برای این امور اختصاص یابد.



معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: تاکنون پستی به عنوان مدیرکل امور دانشجویی و مدیرکل امور فرهنگی نداشتیم که با این مصوبه خواهیم داشت. همچنین در چارت وزارت بهداشت تغییراتی بوجود خواهد آمد که اثرات خود را در دانشگاه ها خواهد داشت.

به گزارش مهر، پیش از این پس از تغییر ساختار وزارت بهداشت، معاونت های وزارتخانه به 5 معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری، توسعه و مدیریت منابع، بهداشتی و درمانی کاهش یافت و مرکز امور دانشجویی مسئولیت های حوزه فعالیت های دانشجویی را برعهده گرفت.