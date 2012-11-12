اعتبار شهرداری تهران از محل تخلفات رانندگی پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمد باقر قالیباف روز دوشنبه در حاشیه نوزدهمین گردهمایی شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نشست شهرداران کلانشهرها با هدف گردهمایی شهرداران برگزار می شود تا فرصتی برای رفع چالش ها و مشکلات شهرها باشد. در جلسه امروز نیز که روسای کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی حضور داشتند موضوعاتی مانند اصلاح بخشی از قوانین، درآمدهای پایدار و اجرای قوانینی که در مجلس تصویب می شود مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: تشکیل اتحادیه شهرداری ها نیز از موضوعات مورد تاکید در این جلسه بود چراکه شهرداری ها نهادی عمومی و غیر دولتی هستند و حتی برای هماهنگی و کار در مجامع بین المللی باید تشکل های خاص خود را داشته باشند که قانون نیزاین مووضع را پیش بینی کرده است.

وی تصریح کرد : مدتهاست که این اتحادیه ها منحل شده بود و اکنون طرحی به مجلس ارائه شده که اتحادیه شهرداری ها در مجلس شکل بگیرد که امیدواریم این طرح تصویب شده و اتحادیه شهرداری ها بتواند به عنوان یک نهاد غیردولتی ، موضوعات شهرداری ها را پیگیری کند.

قالیباف افزود: در قانون شهرداری هر شهر یک هویت حقوقی مستقل دارد و می تواند کار خود را به طور مستقل دنبال کند.

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل اتحادیه شهرداری ها منافاتی با عملکرذ سازمان شهرداری ها ندارد گفت : سازمان شهرداری ها نهادی دولتی است که در خصوص بودجه ها و موضوعات دولتی کار خود را انجام می دهد . اتحادیه شهرداری ها نمی خواهد جای سازمان شهرداری ها را بگیرد در قانون پیش بینی شده اتحادیه شهرداری ها ، وظایف ذاتی خود را انجام دهد.

وی در خصوص احداث رصد خانه طرح تفصیلی شهر تهران اظهار کرد : یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید در جلسه امروز احداث این رصدخانه بوده که یکی از نیازهای عمده شهرها امروز این است که برای شهر مرکزی درست شود که بتواند لایه های مختلف اطلاعاتی شهر را داشته باشد ، به طور مثال اطلاعات مربوط به جمعیت ، راه ها ، تاسیسات ، آب ، برق ، ترافیک ، گاز ، تلفن ، شهرسازی ، موضوعات فرهنگی و اجتماعی و.. و در یک جا این اطلاعات را به طور منسجم داشته باشیم.

قالیباف تصریح کرد: شهر یک موجود زنده است و مدیریت شهر باید بتواند نبض این موجود زنده را در دست داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در شهرهای بزرگ دنیا رصدخانه شهر وجود دارد گفت: ما سعی کردیم تا رصد خانه طرح تفصیلی را در برج میلاد احداث کنیم که این پروژه با سرعت در حال پیشروی است و امیدواریم 15 تا 20 روز آینده آماده بهره برداری شود البته به مرور زمان این رصدخانه کاملتر خواهد شد و اطلاعات بیشتری از شهر ، دراین مرکز جمع آوری می شود.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر سفر با حمل و نقل عمومی 900 تومان اعلام شده ، آیا دولت امسال سهم خود را پداخت کرده یا خیر گفت : قیمت تمام شده هر سفر مبنی بر نوع وسیله سفر و زمان آن متفاوت است اما در مجموع برآورد هزینه مدیریت شهری برای هر سفر به طور متوسط حدود 900 تومان است که توافق شده یک سوم آن توسط مردم ، یک سوم دولت و یک سوم توسط شهرداری پرداخت شود. این درحالیست که شهرداری سهم خود را کامل پرداخت کرده و مردم نیز سهم خود را در هر سفر می پردازند ولی دولت تا این لحظه پولی پرداخت نکرده و شهرداری جور دولت را هم کشیده است.

قالیباف در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چقدر شهر تهران در مسیر پیشرفت گام برداشته است اظهار کرد: پیشرفت گفتنی نیست، دیدنی است و مردم می بینند و احساس می کنند که شهر چند سال قبل چگونه بوده و امروز چگونه است و آیا پیشرفت داشته ایم یا نه و در واقع مردم و متخصصان باید در مورد میزان پیشرفت نظر بدهند اما احساس ما این است که در مسیر پیشرفت قرار گرفته ایم که امیدواریم شتابمان دراین مسیر بیشتر شود.

شهردار تهران همچنین در پایان نشست شهرداران کلانشهرها درجمع بندی سخنان نمایندگان مجلس و شهرداران کلانشهرها با بیان اینکه ما از صمیم قلب معتقدیم مجلس در راس امور است و هم می تواند قوانین خوبی را وضع و اجرا کند گفت: ما نمونه هایی خوبی در خصوص قوانین که به کندی اجرا می شد و مجلس بر آن ورود پیدا کرد دیده ایم.

وی ازحضورروسای کمیسیون های تاثیر گذار در فعالیت های مدیریت شهری تشکر کرد و گفت: مصوباتی که در دولت و شهرداری ها باقی می ماند حق مسلم نمایندگان مجلس است که عدم اجرای آن را پیگیری کنند تا مشکلات مرتفع شود.

وی ادامه داد: شهرداری ها فارغ از مسایل و مشکلات خودشان هم پیمان شدند تا با وجود مشکلات خودشان خدمت به مردم را متوقف نکنند و می بینیم باوجودی که برج هشتم سال است و شهرداری تهران تا این لحظه یک ریال از بودجه های عمرانی و متمرکز خود را دریافت نکرده ، هیچ کاری را بر زمین نمانده است، چه در عرصه عمرانی ، چه مترو ، چه فعالیت های فرهنگی.

قالیباف تاکید کرد: اعتبار شهرداری ها از محل تخلفات راهنمایی و رانندگی که ربطی هم به نفت ندارد ، دو سال است که به شهرداری تهران پرداخت نشده است.

همچنین دراین جلسه آقایی رییس کمیسین عمران ، مهراد نجف زاده رییس فراکسیون مدیریت شهری ، رییس کمیسیون شوراها ، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ، رییس کمیسیون اقتصادی و چمران رییس شورایعالی استانها و شهرداران و نمایندگان شهرداران کلانشهرهای کشور حضور داشتند.