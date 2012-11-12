۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۳۸

مشکلات شهرستان ملکشاهی رفع می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: شهرستان ملکشاهی سمبل وحدت، غیرت و معرفت است و کلیه ادارات استان مکلفند در کمترین زمان ممکن در شهرستان ملکشاهی مستقر شوند و خدمات لازم را به مردم ارائه دهند که این امر به مرور زمان محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودعباس زاده مشکینی در سفر به شهرستان ملکشاهی از پروژه های عمرانی این شهرستان بازدید کرد و در جمع بزرگان و معتمدین شهرستان ملکشاهی افزود: هر جامعه ای شبیه یک ساختمان است و هر ساختمانی که فونداسیون قوی داشته باشد می توان تا ارتفاع بلند آن را بالا برد بطوریکه جامعه انسانی یک سری ارکان و ریشه دارد و بزرگان و علما ریشه و ارکان جامعه هستند.

وی با تأیید مطالبات به حق مردم شهرستان ملکشاهی بیان داشت: مواردی که بیان شد همه مطالبات اولیه مردم و در رأس نیازهای مردم، آب سالم برای نوشیدن و استفاده ی بهداشتی است این مواردی است که وظیفه ی مسئولین است و در کمترین زمان ممکن با کمک مردم شهرستان ملکشاهی تأمین شود و آنچه که سهم دولت است و از ما برمی آید انجام دهیم.

استاندار ایلام ادامه داد: یکی از سیاست های دولت ارتقاء و برخوردار کردن مناطق محروم است برای افزایش ظرفیت ها و تبدیل مناطق از بخش به شهرستان باعث می شود که ظرفیت های لازم برای رشد و توسعه محیا شود.

وی با اشاره به پروژه های در دست احداث این شهرستان گفت: در شهرستان ملکشاهی از پروژه های در دست احداث در این شهرستان شامل پروژه ی گازرسانی به شهرستان ملکشاهی و شهر ارکواز و دلگشا بازدید شد که پیشرفت فیزیکی این پروژه  بالای 90 درصد است و سعی می شود با هماهنگی های لازم بین دستگاهها ، توان موجود برای اجرای این طرح و به بهره برداری رساندن به موقع آن اقدام لازم صورت گیرد و در بهمن ماه سال جاری مشعل گاز در این سه شهر روشن شود.

استاندار ایلام با اشاره به اساسی ترین مشکل مردم ملکشاهی اظهار داشت: یکی از مشکلات شهرستان ملکشاهی و اساسی ترین مطالبه مردم تلاش برای اطمینان از تأمین آب شرب سالم و گواراست و با توجه به توضیحاتی که مدیر کل محترم آب و فاضلاب شهری استان ارائه دادند پروژ های میان مدت و بلند مدت برای اطمینان از آب رسانی به مردم این شهر در دست اقدام است که در فرصت مشخص شده به اتمام برسد و برنامه ی بلند مدتی نیز در دست مطالعه داریم تا از آب های مطمئن استان با تأمین اعتبار لازم برای تأمین آب شهر ملکشاهی استفاده کنیم.

عباس زاده همچنین از پروژه ی مصلی شهرستان ملکشاهی نیز بازدید شد که با کمک مردم این شهر بخشی از فضای این مصلی تا پایان سال آماده شود و مردم این شهرستان بتوانند اقامه نماز را در این مصلی داشته باشند.

