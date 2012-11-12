مشکلات شهرستان ملکشاهی رفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودعباس زاده مشکینی در سفر به شهرستان ملکشاهی از پروژه های عمرانی این شهرستان بازدید کرد و در جمع بزرگان و معتمدین شهرستان ملکشاهی افزود: هر جامعه ای شبیه یک ساختمان است و هر ساختمانی که فونداسیون قوی داشته باشد می توان تا ارتفاع بلند آن را بالا برد بطوریکه جامعه انسانی یک سری ارکان و ریشه دارد و بزرگان و علما ریشه و ارکان جامعه هستند.

وی با تأیید مطالبات به حق مردم شهرستان ملکشاهی بیان داشت: مواردی که بیان شد همه مطالبات اولیه مردم و در رأس نیازهای مردم، آب سالم برای نوشیدن و استفاده ی بهداشتی است این مواردی است که وظیفه ی مسئولین است و در کمترین زمان ممکن با کمک مردم شهرستان ملکشاهی تأمین شود و آنچه که سهم دولت است و از ما برمی آید انجام دهیم.

استاندار ایلام ادامه داد: یکی از سیاست های دولت ارتقاء و برخوردار کردن مناطق محروم است برای افزایش ظرفیت ها و تبدیل مناطق از بخش به شهرستان باعث می شود که ظرفیت های لازم برای رشد و توسعه محیا شود.

وی با اشاره به پروژه های در دست احداث این شهرستان گفت: در شهرستان ملکشاهی از پروژه های در دست احداث در این شهرستان شامل پروژه ی گازرسانی به شهرستان ملکشاهی و شهر ارکواز و دلگشا بازدید شد که پیشرفت فیزیکی این پروژه بالای 90 درصد است و سعی می شود با هماهنگی های لازم بین دستگاهها ، توان موجود برای اجرای این طرح و به بهره برداری رساندن به موقع آن اقدام لازم صورت گیرد و در بهمن ماه سال جاری مشعل گاز در این سه شهر روشن شود.

استاندار ایلام با اشاره به اساسی ترین مشکل مردم ملکشاهی اظهار داشت: یکی از مشکلات شهرستان ملکشاهی و اساسی ترین مطالبه مردم تلاش برای اطمینان از تأمین آب شرب سالم و گواراست و با توجه به توضیحاتی که مدیر کل محترم آب و فاضلاب شهری استان ارائه دادند پروژ های میان مدت و بلند مدت برای اطمینان از آب رسانی به مردم این شهر در دست اقدام است که در فرصت مشخص شده به اتمام برسد و برنامه ی بلند مدتی نیز در دست مطالعه داریم تا از آب های مطمئن استان با تأمین اعتبار لازم برای تأمین آب شهر ملکشاهی استفاده کنیم.