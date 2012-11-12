کنترل فضای سایبری برای صیانت از هویت دینی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله فصیحی رامندی ظهر دوشنبه در سومین جلسه کمیسیون بررسی و هماهنگی و مقابله با تهدیدات فضای سایبری استان که در محل استانداری برگزار شد اظهارداشت: پیشرفت علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایطی را بوجود آورده است که در این شرایط تبادل اطلاعات، اخبار و وقایع به شکل جدید، نوین، آنی و سریع صورت می گیرد.

وی افزود: هماهنگی و برنامه ریزی در راستای کنترل بر این فضا با هدف جلوگیری از آسیب ها و تهدیدها ضرورتی است که بایستی به آن پرداخته شود و علاوه بر وظیفه کلی با حفظ حریم های خصوصی افراد نیز از دیگر وظایف مسئولان این حوزه است.

مدیرکل دفتر انتظامی و امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: در این فضا شیوه جدیدی از جنگ علیه ارزش های نظام طراحی شده است که می تواند تهدید کننده و آسیب رسان باشد.

وی با اشاره به اینکه جنگ ها از آغاز تاکنون به چهار نسل تقسیم می شوند یادآورشد: آخرین نوع جنگ که در حال حاضر با آن مواجه هستیم در فضای سایبری است که دشمن بدون نیرو، امکانات، بمب و تخریب در فضای مجازی تلاش می کند باتهدیدهای مختلف به کشور آسیب بزند.

فصیحی رامندی بیان کرد: در این زمینه شاید با آنها نتوانیم مقابله کنیم ولی نباید غافل شویم و با راهکارهای نوین و سریع نیز بایستی به مقابله و دفاع بپردازیم و خطرات را دفع کنیم.

وی عنوان کرد: نداشتن امکان دفاع و پیگیری از مشخصات این حوزه است و وظیفه داریم با پرهیزاز موازی کاری، پراکندگی و جزیره ای عمل کردن به سوی تدوین مراحل تکاملی پیش رفته و این دفاع و صیانت را ساماندهی کنیم.

مدیرکل دفتر انتظامی و امنیتی استانداری قزوین، از تشکیل قرارگاه سایبری در کشور خبر داد و گفت: تمامی استان ها موظفند یک قرارگاه سایبری را راه اندازی کنند و از این طریق وظایف را دنبال کرده و با رصد کردن این فضا جلوی هرگونه تهدید و خطر را بگیرند.

فصیحی رامندی اظهارداشت: وظایف استان ها توسط کمیسیون های فضای مجازی کشور ابلاغ شده است که باید در راستای عملی کردن آن نیز بکوشیم.

پیگیری مصوبات جلسات قبل و بحث و تبادل نظر درخصوص راه کارهای مناسب برای مقابله با تهدید در فضای سایبری از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.