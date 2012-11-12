۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

ترابی:

روزانه 91 تن شیر از دامداران یزدی خریداری می شود

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی استان یزد از خرید روزانه 91 تن شیر از دامداران این استان خبر داد.

محمد ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 20 مرکز خرید شیر تحت نظارت سازمان تعاون روستایی استان یزد 19 هزار و 700 تن شیر به ارزش 190 میلیارد ریال از دامداران خریداری کردند.

وی بیان داشت: عمده شیر خریداری شده تحویل کارخانجات فرآوری شیر در استان می شود و بخش مازاد آن به استانهای همجوار صادر می شود.

ترابی مازاد بر مصرف بودن شیر در استان، فساد پذیری سریع این محصول، کمبود نقدینگی، نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی نزد تعاونیهای دامداران و تعلل کارخانجات فرآوری شیر در پرداخت وجه شیر را از مشکلات عمده خرید شیر در استان یزد برشمرد.

وی اضافه کرد: در استان یزد یک واحد اتحادیه و 12 شرکت تعاونی کشاورزی دامداران با عضویت 15 هزار و 500 دامدار در زمینه ارائه خدمات به دامداران از جمله تولید خوراک دام، رکورد گیری، تلقیح مصنوعی، تأمین تجهیزات دامداریها و خرید شیر فعالیت دارند.

کد مطلب 1741761

