به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران روز دوشنبه در نوزدهمین گردهمایی شهرداران کلان شهرها و مراکز استان ها با بیان این مطلب گفت: شهرداری ها از خدمتگذارترین سازمان ها و نهادهای کشور هستند اما شهرداری ها یک سازمان وابسته به دولت نیستند گرچه هنوز سایه وزارت کشور بر سر شهرداری ها سنگینی می کند و شهرداری ها ارتباط نزدیکی با وزارت کشور دارند اما شهرداری ها مستقل هستند و سازمان غیر دولتی و نیمه عمومی محسوب می شود.

رئیس شواری شهر تهران با اشاره به موضوع مدیریت یکپارچه شهری گفت: طرح واگذاری سازمان های خدماتی به شهرداری ها مورد پیگیری برخی نمایندگان مجلس است اما موضوع این است که اگر قرار باشد مدیریت این موضوعات به شهرداری ها واگذار شود باید اعتباراتش هم به طور کافی و لازم تامین شود.

وی افزود: گردهمایی شهرداران کلان شهرها و مراکز استان ها اقدامی خوب و قابل تقدیر است که امیدواریم منجر به رفع مشکلات در شهرها و همگرایی بین آنها شود ، چنانچه ما نیز از سال ها پیش نسبت به تشکیل مجمع روسای شوراهای شهر مراکز استانها اقدام کردیم چراکه در این زمینه احساس کمبود و نیاز می شد .

چمران در ادامه با تاکید بر این جایگاه اتحادیه شهرداران در کشور خالی است، گفت : سازمان شهرداری ها و وزارت کشور هیچکدام چنین جایگاهی را ندارند و واقعا جایگاه اتحادیه شهر داران در کشور خالی است چراکه سازمان شهرداری ها سازمانی دولتی و وابسته به وزارت کشور محسوب می شود و نمی توان آن را به عنوان اتحادیه شهرداریها شناخت.

وی ادامه داد: ما باید اتحادیه شهرداری ها را تشکیل دهیم و این طرح را به مجلس ارائه دادیم تا به صورت رسمی بتوانیم این اتحادیه را شکل داده و برخی از وظایف و اختیارات سازمان شهرداری ها به مرور به اتحادیه شهرداری ها واگذار شود.

وی با بیان این که وزارت کشور کاملا مخالف این شکل گیری است و برخی از نمایندگان نیز ابرزا نگرانی می کنند که پس از شکل گیری اتحادیه شهرداری ها ، سازمان شهرداری ها چه خواهد شد ، گفت: ما اعلام کردیم که با سازمان شهرداری ها کاری نداریم و این سازمان می تواند به کار خود ادامه دهد و تنها شهرداری ها به دنبا آن هستند که برای خود اتحادیه ای داشته باشند و به وظابف تخصصی خود بپردازند .

چمران تصریح کرد: ما میگوییم اگر به طور مثال سازمان شهرداری ها می خواهد برای شهرداری ها اتوبوس بخرد خود شهرداری ها بهتر می توانند بر اساس نیازشان این کار را انجام دهند و قاعدتا اتحادیه شهرداری ها می تواند سبب انسجام بیشتر برای شهرداری ها و شهرداران شود .

وی افزود: بنابراین ما باید به سمتی برویم که شهرداران انسجام و همراهی بیشتری داشته باشند البته باید از ابعاد سیاسی پرهیز شود تا دچار آفت نشوند .

رئیس شورای عالی استانها خاطر نشان کرد: مردم از ما توقع دارند تا به بهترین شکل ممکن کار انجام دهیم اما برا ی انجام کارها وسیله و ابزار نیز نیاز است ، مردم دوست دارند کمترین عوارض را بپردازند و از بهترین امکانات نیز استفاده کنند ، سازمان ها و نهادهای دیگر نیز چنین انتظاراتی دارند اما متاسفانه هنوز شهرداری ها نتوانستند به طور کام به درآمدهای پایدار دست یابند و این اصلا خوب نیست که شهرداری ها تکیه بر عوارض ماده صد داشته باشند .

چمران با اشاره به موضوع مدیریت یکپارچه شهری گفت: طرح واگذاری آب ، برق و فاضلاب به شهرداری ها مورد پیگیری برخی نمایندگان مجلس است اما موضوع این است که اگر قرار باشد مدیریت این موضوعات به شهرداریها واگذار شود باید اعتباراتش هم به طور کافی و لازم تامین شود این در حالی است که الان شرکت های آب ، برق و گاز خود می نالند و نمی توانند هزینه هاشان را تامین کنند ، در چنین شرایطی واگذاری این موضوعات به شهرداری اگر بدان معنی باشد که شهرداری خرج اینها را بپردازد باید گفت که مشکلات صد چندان خواهد شد ، چراکه شهرداری خود برای مخارجش کمبود دارد و نباید مشکلات دیگری را بر سر آنها خراب کرد .

وی با اشاره به این که مقرر بود بخشی از درآمد ناشی از صرفه جویی بنزین به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص یابد اما این مهم محقق نشد گفت : حال باید پرسید که اگر واگذاری آب و برق و گاز به شهرداری ها ، اعتبارات لازم تامین نشد چه باید کرد و اگر چنین طرحی در مجلس مطرح است نمایندگان باید ضوابط بعدی آن را نیز پیش بینی کنند ، در غیر این صورت عدم توفیق آن سازمان ها نیز به پای شهرداری نوشته می شود .