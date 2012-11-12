استاد دانشگاه تبریز به عنوان پیشکسوت برتر پلیمر کشور انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر انتظامی متولد سال 1322 شهرستان خوی است که پس از اخذ مدرک لیسانس شیمی از دانشگاه تبریز، فوق لیسانس مهندسی شیمی، دکتری تخصصی شیمی پلیمر و دکتری علوم را به ترتیب در سال های 1967، 1969 و 1971 از دانشگاه لویی پاستور فرانسه دریافت کرده است.

وی از سال 1350 تاکنون استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز بوده و علاوه برچاپ 180 مقاله ISI و علمی پژوهشی در نشریات داخلی و خارجی، 180 مقاله در سمینارهای علمی داخلی و خارجی ارایه کرده است.

راهنمایی 20 پایاننامه دوره دکتری 90 پایاننامه دوره کارشناسی ارشد، ثبت پنج مورد اختراع، تالیف و ترجمه پنج عنوان کتاب، کسب رتبه سوم پژوهش های بنیادی جشنواره بین المللی خوارزمی ، انتخاب به عنوان یکی از دانشمندان برتر کشورهای اسلامی و عضویت در تحریریه چندین مجله علمی از دیگر افتخارات این محقق برجسته دانشگاه تبریز می باشد.

کسب مقام برتر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تبریز در پنجمین جشنواره ملی حرکت

قادر حسین زاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز با بیان اینکه انجمن های علمی عمران، علوم دامی، گیاه پزشکی و فناوری اطلاعات و کامپیوتر موفق به کسب عناوین بر تر در این جشنواره شدند، افزود: سید یاسین علوی، دبیر انجمن علمی عمران برگزیده بخش دبیر انجمن های علمی ،دکتر حمید پایا ،دبیر انجمن علمی علوم دامی در بخش تالیف کتاب، انجمن علمی گیاه پزشکی در بخش دوره آموزشی و انجمن علمی فناوری اطلاعات و کامپیوتر در بخش کارآفرینی عناوین برگزیده جشنواره را بدست آوردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز تصریح کرد: در حال حاضر 50 انجمن علمی دانشجویی در این دانشگاه در همه رشته های تحصیلی مشغول به فعالیت هستند.

جوایز پنجمین جشنواره ملی حرکت در بخش های تالیف و ترجمه کتاب، فعالیت های آموزشی، کارآفرینی، افتخار آفرینی، ‌مسابقات علمی و فناورانه ، همکاران و دبیران ، پژوهش ، انجمن های علمی برگزیده ،‌نشریات ،‌فعالیت های ترویجی ، اختراع و نوآوری و استادان نمونه به برگزیدگان اهدا شد.