200 هزار نهال در انتظار تصمیم مناطق نفتخیز جنوب

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این 200 هزار اصله نهال پنج سال پیش در 450 هکتار از اراضی منابع طبیعی گچساران کاشته شد.

وی بیان کرد: در دوسال اولیه شرکت نفت گچساران اقدام به آبیاری این نهالها کرد و پس از آن دست و پا شکسته برخی نهالهای نیازمند را آبیاری می کند.

شفیعی اظهار داشت: با این حال صاحب و متولی اصلی نگهداری از این نهالها مشخص نیست و تلاش می شود وضعیت آنها هرچه سریعتر مشخص شود.

وی یادآور شد: منابع طبیعی استان اعلام آمادگی کرده که این 450 هکتار را در اختیار شرکت نفت قرار دهد اما این شرکت می گوید هزینه ای برای نگهداری و تملک ندارد.

شفیعی بیان داشت: جلسه ای هم با حضور این دستگاهها برگزار و قرار شد مکاتبه ای با شرکت مناطق نفتخیز جنوب داشته باشیم تا این مسئله تعیین تکلیف شود.

فرماندار گچساران بیان کرد: نهالها هنوز خشک نشده اند اما باید دستگاه متولی نگهداری از آنها مشخص شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آلایندگی زیست محیطی تاسیسات پالایشگاهی شرکت نفت وگاز گچساران، هیئت دولت را برآن داشت تا در اولین دور سفرهای استانی خود به کهگیلویه وبویراحمد، کاشت 200 هزار اصله نهال را در اطراف تاسیسات نفتی گچساران به تصویب برسانند تا سهم مردم گچساران حداقل از دود چاههای نفت کمتر شود.

این مصوبه شرکت نفت را موظف به تامین اعتبار لازم برای اجرای این طرح در اطراف تاسیسات نفت و گاز گچساران کرد.

اسفند ماه 86 کلنگ آغاز اجرای این مصوبه با کاشت درختان بومی منطقه بر زمین زده شد و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب طی یکسال کاشت 200 هزار اصله نهال را با هماهنگی اداره منابع طبیعی شهرستان گچساران در 460 هکتار از زمین های منابع ملی اطراف تاسیسات نفتی این شهرستان به پایان رساند و طبق قرارداد یکسال هم کار نگهداری آن را انجام داد.

حالا پس از پنج سال از اجرای این پروژه سبز، به گفته مسئولان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، قرارداد آنان پایان یافته و دیگر مسئولیتی در قبال این درختان ندارد.

این در حالی است که مسئولان منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد نیز می گویند به دلیل کمبود بودجه قادر به نگهداری از این 200 هزار اصله نهال نیستند.