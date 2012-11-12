راهبرد امنیت نرم و مردم محور وجه مهم مجموعه امنیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی، معاونان و روسای پلیس تخصصی نیروی انتظامی استان اظهار داشت: ارایه خدمات انتظامی در تحکیم مبانی نظم و امنیت عمومی بسیار موثر است به طوری که با افزایش ضریب امنیت و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه شاهد کاهش بروز ناهنجاری های اجتماعی خواهیم بود.

وی حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در استان را مرهون همدلی تمام دستگاه های عضو شورای تامین دانست و گفت: از دستگاه های قضایی، امنیتی، نظامی و انتظامی انتظار می رود با استمرار تعامل خود در جهت توسعه نظم و امنیت عمومی، پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی گام بردارند.

استاندار خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد: مراقبت هایی که در ساماندهی امور مرزها و ارتقای شاخص های امنیتی صورت می گیرد، سبب ساز اعمال حاکمیت دولت در بهبود امنیت عمومی شود.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در کنترل مرزها و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و مواد مخدر افزود: ایفای این نقش از سوی نیروی انتظامی در استان مرزی خراسان رضوی در کاهش چالش های امنیتی و وقوع جرایم تاثیر گذار خواهد بود.

فروزان مهر در ادامه ضمن تاکید بر لزوم کنترل مبادی ورودی و خروجی کالاهای استان خاطرنشان کرد: با توجه به آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا برخورد با این پدیده را از اولویت های خود می دانیم.

وی در خصوص تبعات منفی استفاده از کالای قاچاق گفت: آسیب پذیری صنایع داخلی، اثرات نامطلوب بر تخصیص منابع، کاهش انگیزه کار و تلاش، بروز ناهنجاری های اجتماعی، بی اثر کردن سیاست های دولت در زمینه بازرگانی و تنظیم بازار و عدم تحقق بخشی از درآمدهای پیش بینی شده از جمله آن ها است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: قاچاق کالا نه فقط به خاطر تغییر الگوی مصرف، بلکه به خاطر ورود منابع حاصل از اقتصاد زیرزمینی به چرخه درآمدها، اقتصاد استان را با تهدید مواجه می کند.

وی با تاکید بر نقش تعیین کننده امنیت در جذب سرمایه، افزود: بدیهی ست سرمایه گذاران برای حضور در مناطقی با امنیت عمومی و امنیت اقتصادی پایین، رغبتی نخواهند داشت.