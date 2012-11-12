حضور در مهدهای کودک و آموزش چهره به چهره فرهنگ ترافیک به کودکان در قم

مسیح الله معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم طی یکسال گذشته به برگزاری 24 جلسه کمیته فنی ترافیک‏، پیگیری تبدیل نیوجرسی های سطح شهر به جدول ثابت و پیگیری اجرای طرحهای اصلاح هندسی مناطق هشت گانه اقدام کرده است.

تهیه کتاب راهنمای آموزش ایمنی ترافیک برای کودکان





وی گفت: تهیه کتابهای ترافیکی از نمایشگاه بین المللی تهران و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور، تهیه کتاب کار مربیان مهد های کودک و تهیه کتاب راهنمای آموزش ایمنی ترافیک برای کودکان از دیگر اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم بوده است.



وی بیان کرد: از عملکرد یکساله معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در زمینه آموزش فرهنگ ترافیک می توان به حضور در مهدهای کودک و آموزش عملی و چهره به چهره به کودکان و پیگیری ردیف بودجه اجتماعی در خصوص آموزش و فرهنگسازی از طریق استانداری، شوری اسلامی شهر قم و معاونت اجتماعی شهرداری اشاره کرد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: پیگیری جهت برگزاری دوره آموزشی مبانی حمل و نقل و ترافیک جهت همکاران حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک مناطق و سازمانهای تابعه از دیگر اقدامات شهرداری در زمینه آموزش بوده است.



برگزاری تئاتر ترافیک برای هزار و 890 دانش آموز مقطع ابتدایی و پیش دبستان





وی بیان کرد: اطلاع رسانی از طریق رسانه استانی جهت اجرای طرحهای ترافیکی، برگزاری دوره آموزش مربیان مهدهای کودک استان طی پنج روز و با حضور 225 نفر از مربیان مهد کودک و برگزاری تئاتر ترافیک برای هزار و 890 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی و پیش دبستان از دیگر اقدامات این معاونت بوده است.