روسیه و انگلیس خواستار مذاکره مستقیم ایران و آمریکا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد دولت انگلیس و روسیه برای اولین بار بطور علنی خواستار مذاکرات مستقیم هسته ای بین ایران و آمریکا شدند.

"سرگئی ریابکوف" معاون وزیر خارجه روسیه گفت : برای جلوگیری از برخورد بین ایران و اسرائیل، علاقمند هستیم تا ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته ای وارد مذاکره مستقیم شوند.

"ریابکوف " در پاسخ به سوال خبرنگار " فایننشال تایمز" که از او پرسید پاسخ مسکو به مذاکرات مستقیم آمریکا و ایران چه خواهد بود گفت: روسیه حتی یک کلمه اعتراض به این مسئله نخواهد داشت.

وی در ادامه مدعی شد تلاش هایی در جریان است تا تماس های غیررسمی بین ایران و آمریکا برقرار شود.

فایننشال تایمز نوشت: تا به حال از برخی دیپلمات ها در خصوص لزوم برقراری مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا حرف هایی شنیده بودیم، اما این اولین بار است که نماینده روسیه که خودش در گروه 1+5 درگیر مذاکره با ایران است چنین درخواستی را مطرح می کند.

این روزنامه همچنین بدون نام بردن از یک مقام ارشد دولت انگلیس، به نقل از وی به لزوم مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در مقطع زمانی کنونی خبر داد.

این مقام ارشد انگلیسی گفت: مذاکرات در قالب گروه 1+5 در جریان است؛ اما نیاز مبرمی به مذاکره مستقیم ایران و آمریکا احساس می شود تا آمریکایی ها به ایران تضمین های لازم را بدهند.