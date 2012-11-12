یک ششم جمعیت آمریکا کوپن غذا می گیرند/ افزایش روزانه جیره بگیران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری زیروهج، شمار افراد تحت پوشش حمایتی کالابرگ های حمایتی دولت فدرال امریکا به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

"فود استمپس" یا همان کالابرگ های غذایی حمایتی دولت فدرال آمریکا نوعی کمک به افراد کم درآمد یا بی درآمد است که بر اساس آن دولت فدرال آمریکا به افرادی که قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند کالابرگ های می دهد. افراد در قبال این کالابرگ ها می توانند مواد غذایی اساسی مورد نیاز خود را تامین کنند.

بر اساس جدیدترین گزارش وزارت کشاورزی آمریکا هم اکنون بیش از 46 میلیون آمریکایی برای گذران زندگی به این طرح حمایتی متکی هستند، این رقم معادل یک ششم جمعیت ایالات متحده آمریکا می باشد. همچنین بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا در ماه گذشته میلادی 420947 نفر به لیست افراد نیازمند تحت پوشش این برنامه اضافه شده اند. این رقم بالا ترین رقم ماهانه در طی یک سال گذشته بوده است.

هفته نامه امریکایی اگزمینر دولت باراک اوباما را به پنهان کاری در مورد آمار افراد تحت پوشش این طرح، متهم کرده است. بر اساس گزارش اگزمینر در حالی که گزارش ماهانه وزارت کشاورزی آمریکا در مورد تعداد افراد تحت پوشش برنامه کالابرگ دولت فدرال در روز اول یا دوم هر ماه منتشر می شود، گزارش این وزارت خانه روز جمعه نهم نوامبر و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا منتشر شده است. اگزمینر این تاخیر را عمدی دانسته و معتقد است در صورت انتشار گزارش پیش از انتخابات و در زمان همیشگی، نتیجه انتخابات 2012 به گونه ای دیگر می بود.

از زمان روی کار آمدن باراک اوباما در سال 2008 تعداد آمریکایی هایی که برای کالابرگ غذایی ثبت نام کرده اند 45 درصد افزایش داشته است.

در سال 2008 میلادی تعداد متقاضیان دریافت کالابرگ غذایی در آمریکا رقمی در حدود 30.8 میلیون نفر بود که اکنون این رقم به 46.2 میلیون نفر رسیده است.

هفته نامه اگزمینر پیش بینی کرده است در صورت ادامه این وضعیت در پایان دوره دوم تصدی پست ریاست جمهوری آمریکا توسط اوباما تعداد افراد نیازمند کالابرگ غذایی به 61 میلیون نفر خواهد رسید. بر این اساس تا سال 2017 از هر 5 آمریکایی 1 نفر قادر به تامین غذای خود نخواهد بود.

اگزمینر ارقام منتشره وزارت کشاورزی آمریکا و وضعیت ضعیف معیشت در آمریکا را نشانه شکست سیاست های باراک اوباما، رئیس جمهوری دوباره انتخاب شده آمریکا، می داند.