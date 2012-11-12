وجود دو کتابخانه عمومی در ریگان/لزوم ترویج فرهنگ مطالعه

ولی الله موسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی پنج باب کتابخانه در مدارس شهرستان ریگان به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ریگان راه اندازی شد.

موسی زاده گفت: این کتابخانه ها به منظور ترویج فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان در این مدارس راه اندازی شده اند.

وی بیان داشت: در این کتابخانه ها بیش از هزار و 200 جلد کتاب برای استفاده علاقمندان در نظر گرفته شده است.

رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان ریگان افزود: برای پنج مدرسه دیگر نیز کتابخانه عمومی راه اندازی می شود.

موسی زاده تصریح کرد: این کتابخانه ها در مدارس راهنمایی و دبیرستان راه اندازی شده اند.

این مسئول گفت: در شهرستان ریگان دو کتابخانه عمومی وجود دارد که در این کتابخانه ها بیش از هفت هزار جلد کتاب وجود دارد.

وی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ مطالعه، یادآور شد: تاکنون هزار و 500 نفر در ریگان به عضویت این کتابخانه ها درآمده اند.

