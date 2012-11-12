مشکل بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی صبح دوشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از پدیدآورندگان مواد و رسانه های آموزشی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: با دستور روز گذشته رئیس جمهور در جمع بازنشستگان مشکلی که بین وزارت رفاه و تعاون، سازمان تامین اجتماعی و آموزش و پرورش در خصوص بیمه طلایی فرهنگیان بود، برطرف شد.

وی با بیان اینکه از یک میلیون و 150 هزار بازنشسته 750 هزار نفر آنها بازنشستگان فرهنگی هستند افزود: امیدواریم که این بار بیمه گذار بیمه طلایی فرهنگیان توانایی انجام این کار را داشته باشد.

به گفته وزیر آموزش و پرورش، فرهنگیان بازنشسته از بیمه طلایی ایران ابراز رضایت کرده اند اما اینکه این بار کدام شرکت بیمه ای این مسئولیت را برعهده خواهد گرفت بر عهده وزارت کار و تعاون است.

7 ساله شدن ابتدایی در سند تحول مصوب رسمی غیر اجباری است

حاجی بابایی درباره پیشنهاد 7 ساله شدن مقطع ابتدایی توضیح داد: پیشنهاد اولیه من به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تحول بنیادین 7 ساله شدن مقطع ابتدایی بود و من به این موضوع اعتقاد راسخ دارم اما همه این موارد مستلزم فضا، معلم و تامین اعتبار است.

وی درباره اینکه آیا مطالعات کارشناسی در این حوزه صورت گرفته است افزود: یقین بدانید که با افزوده شدن یک سال دیگر به مقطع ابتدایی تاثیرگذاری این مقطع در سیستم نظام آموزشی و دانش آموز بسیار زیاد است. ضمن اینکه این موضوع در سند تحول بنیادین به صورت غیر اجباری مصوب شده است اما اگر پیشنهاد من پذیرفته می شد این طرح صورت اجباری باید اجرا می شد.

وزیر آموزش و پرورش اداه داد: اگر قرار باشد یکسال دیگر به مقطع اضافه شود باید اعتبار وزارت آموزش و پرورش چیزی در حدود دو سه هزار میلیارد تومان تغییر کند.

حاجی بابایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص مشکلات فارغ التحصیلان تربیت معلم از سال 77 به بعد گفت: از سال 77 وزارت علوم طی نامه ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که دیگر نباید این دانشگاه دوره های بدون مجوز برگزار کند اما متاسفانه برخی این دوره ها را برگزار کرده اند که این موضوع از سوی من و رئیس جمهور پیگیری شد.

وی ادامه داد: آن دسته از فارغ التحصیلانی که قبل از سال 77 در این دانشگاه تحصیل کرده بودند مشکلشان حل شد اما برای حل شدن مشکل فارغ التحصیلان بعد از سال 77 ماده واحده ای را به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کردیم و هر گاه این ماده واحده در شورا به تصویب برسد مشکل این گروه از فارغ التحصیلان نیز برطرف خواهد شد.

حاجی بابایی یادآور شد: ثبت نام پیش دبستانیها برای سال تحصیلی جدید از مرز 340 هزار نفر گذشت که این خود نشان دهنده رشد تقاضا در بحث پیش دبستانی است.