۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

آهکی:

کمربندی غربی کرمانشاه تا پایان سال افتتاح می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از بهره برداری فاز نخست کمربندی شهر کرمانشاه تاپایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد آهکی گفت: پروژه کمربندی غربی از پروژه های ماندگار است که به طول 23 کیلومتردر شهر کرمانشاه حال اجراست.

وی افزود: فاز نخست این پروژه به طول 11 کیلومتر تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

آهکی تصریح کرد: فازنخست کمربندی غربی تاکنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تقاطع غیرهمسطح آن نیز با بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی درحال انجام است.

مدیر ساخت و توسعه راه های استان کرمانشاه از بهره برداری فاز دوم کمربندی غربی کرمانشاه به طول 9 کیلومتر در سال 92 خبر داد.

آهکی گفت: کمربندی غربی کرمانشاه قطعه 11 و احداث باند دوم محور کامیاران- کرمانشاه است.

وی اعتباردر نظر گرفته شده برای این قطعات را در سال جاری 12 میلیارد تومان برشمرد و افزود: مرحله نخست تخصیص این اعتبار در شرف ابلاغ است.

وی تکمیل کمربندی شرقی را نیز یکی از پروژه های مهر ماندگار راه و شهرسازی استان دانست و گفت: عملیات تکمیلی این پروژه هم اکنون در حال انجام است که در نیمه نخست آذرماه به بهره برداری می رسد.

