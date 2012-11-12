دستگیری قاتل فراری پس از بازگشت به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 17 و 15 دقیقه هفتم تیر سال 88 از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 یک فقره مصدومیت در بیمارستان هفتم تیر به کلانتری 168 سیزده آبان اعلام شد.

با حضور مأموران کلانتری در بیمارستان و انجام بررسی های اولیه مشخص شد جوانی به نام "امیر . ک " 25ساله در محله 13 آبان براثر ضربات چاقو ، مجروح و به بیمارستان منتقل و به علت شدت جراحات وارده فوت کرده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد" و به دستور شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرری ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

در بررسی اظهارات به دست آمده از شاهدان صحنه درگیری مشخص شد که مقتول به همراه یکی دیگر از دوستانش در یک نزاع و درگیری دسته جمعی حضور داشته که در زمان درگیری با سه نفر به اسامی محمد . ث ( 32 ساله ) ، یوسف . ع ( 31 ساله ) و سعید . م ( 29 ساله ) مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته و این سه نفر پس از درگیری و تخریب خودرو پراید متعلق به مقتول از محل متواری شده اند .

در ادامه رسیدگی به این پرونده و با شناسایی هویت متهمان ، شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهمان در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت .

کارآگاهان اداره دهم در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که یکی از متهمان به هویت "یوسف . ع" از افراد شرور و سابقه دار در زمینه خرید و فروش موادمخدر صنعتی و سرقت است که دارای سابقه دستگیری در پلیس امنیت نیز می باشد . همچنین در بررسی سوابق متهم مشخص شد که "یوسف" پیش از وقوع درگیری منجر به قتل به اتهام خرید و فروش موادمخدر دستگیر و روانه زندان شده و به تازگی و 10 روز قبل از وقوع درگیری منجر به قتل ، از زندان آزاد شده است .

با شناسایی دقیق هویت و سوابق جرایم ارتکابی یوسف . ع ، کارآگاهان اداره دهم با انجام تحقیقات پلیس موفق به شناسایی مخفیگاه وی در خیابان سجاد شمالی شدند و پس از اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش ، وی را هفتم آبان همان سال دستگیر و به اداره دهم منتقل کردند .

یوسف . ع در اظهارات خود با اعتراف صریح به مشارکت در درگیری منجر به جنایت ، منکر قتل مقتول شد و در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : " سعید و محمد با فرد دیگری به نام رسول . ن به صورت اشتراکی در کار خرید و فروش شیشه هستند که در همین رابطه با رسول دچار اختلاف مالی شدند و طبق ادعای سعید و محمد ، رسول باید مبلغ 22 میلیون تومان به آنها پرداخت می کرد . روز حادثه ، من به همراه "سعید . م" و "محمد . ث" به در منزل رسول رفتیم اما او در خانه نبود . در مدتی که جلوی در منزل رسول ایستاده بودیم ، برادر رسول به نام حمید به همراه یکی از دوستانش - مقتول - در حالیکه مست بودند به آن محل آمد و از زیر پیراهن خود یک عدد چاقو در آورد که این کار منجر به درگیری شد و "محمد . ث" نیز چاقویی را که از قبل آورده بود برداشت و همزمان با او ، من نیز قمه ای را برداشتم . من ، حمید را تا اواسط کوچه دنبال کردم و وقتی برگشتم دیدم که دوست حمید هم فرار کرده و چون نمی دانستم که او چاقو خورده با محمد شروع به شکستن شیشه های پراید متعلق به مقتول کرده و هر سه نفر سوار ماشین شده و فرار کردیم . فردای آنروز شنیدم که دوست حمید به نام امیر .ک فوت کرده است . مقتول توسط محمد . ث چاقو خورد و محمد نیز بلافاصله پس از اطلاع از موضوع و به صورت غیرقانونی از کشور خارج شد " .

کارآگاهان اداره دهم در ادامه رسیدگی به این پرونده ، اقدام به شناسایی مخفیگاه دومین متهم پرونده - سعید . م - در فاز یک شهرک اندیشه کرده و این متهم را نیز در همان روز دستگیر کردند . در تحقیقات انجام شده از سعید ، او نیز در اعترافاتی مشابه اظهارات یوسف را تأیید کرد .

در ادامه رسیدگی به این پرونده و با انجام تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان اداره دهم اطلاع پیدا کردند که متهم اصلی پرونده پس از فرار و خروج غیر قانونی از کشور به کشور تایلند ـ شهر بانکوک رفته است . بلافاصله هماهنگی لازم با پلیس بین الملل انجام و مشخصات متهم در اختیار این پلیس قرار گرفت تا سرانجام حدود دو ماه پیش کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که "محمد . ث" دوباره به تهران بازگشته است .

کارآگاهان اداره دهم در ادامه تحقیقات خود و با شناسایی مخفیگاه "محمد . ث" در طرشت ، این محل را تحت مراقبت های پلیسی و شبانه روزی قرار داده و شامگاه 21 آبان موفق به شناسایی متهم در حین پیاده شدن از خودرو و رفتن به مخفیگاه شدند . متهم با اطلاع از حضور کارآگاهان در محل اقدام به فرار کرد که ماموران با شلیک چند تیر هوایی و در یک تعقیب و گریز موفق به دستگیری و انتقال وی به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ شدند .

متهم در اظهارات خود صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و به کارآگاهان گفت : پس از قتل به کشور تایلند رفتم اما پس از مدتی و به علت مشکلات مالی مجبور به بازگشت به ایران شدم و در طول این مدت نیز به صورت مخفیانه در طرشت زندگی می کردم .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .

