عکاس "مهر" در جشنواره عکس پایداری اردبیل برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه ششمین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان اردبیل شامگاه یکشنبه با معرفی برترینها به کار خود پایان داد در بین برترینها از وحید مقدم عکاس خبری خبرگزاری مهر در استان اردبیل تقدیر بعمل آمد.

وی از عکاسان برتر استان اردبیل محسوب شده و در طی فعالیت پنج ساله خود آثار متفاوتی را نیز به تصویر کشیده و تاکنون در جشنواره های مختلف شرکت و جوایزی را نیز کسب کرده است.

جشنواره عکس پایداری با موضوع تصویر نمایشگاه طریق القدس و با هدف تشویق هنرمندان و عکاسان برای خلق آثار فاخر و ارزشی برگزار می شد.

در این جشنواره بیش از 11 هنرمند عکاس از سطح استان اردبیل با ارسال 110 عکس از جلوه های دفاع مقدس شرکت کرده بودند.

در پایان این جشنواره شش عکاس برتر جشنواره معرفی و از این افراد با توجه به آرا هیئت داوران تجلیل شد.

همزمان نفرات برگزیده ششمین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان استان اردبیل نیز در این مراسم معرفی شد که بر این اساس در بخش خوشنویسی نستعلیق برادران و خواهران از فاطمه مصطفی زاده، زهرا رستم زاده، رامین سروری، کیوان چایچی و ناصر صادقی تجلیل شد.

در بخش شکسته نستعلیق نیز میرباقر شفقتی، کیمیا فتاحی و محمد الماسی، در رشته گرافیک مصطفی شکیبا، ساسان پویان و محمد دشتی، در هنرهای سنتی مهدی سیدی، نرگس سلطان زاده، مریم ثروتی، شهربانو فرج اوغلی و رضا یوسف خانی مورد تقدیر قرار گرفتند.



در رشته کاریکاتور نیز یلدا هاشمی و سهراب خیری و در رشته تندیس سیده حکیمه موسوی به عنوان نفرات برتر جشنواره معرفی و مورد تجلیل شدند.