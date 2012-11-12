بصیرت پیام اصلی قیام عاشورا/ دشمن در پی انحراف در آموزه های اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر دوشنبه در همایش استانی پرچمداران بصیرت در استان کردستان اظهار داشت: بصیرت افزایی و آگاهی بخشی پیام اصلی قیام و حادثه عظیم عاشورا است و به همین دلیل ما باید این مهم را به عنوان الگوی خود قرار دهیم.

وی ادامه داد: بصیرت مهمترین و برجسته ترین ویژگی های قیام عاشورا است و به همین دلیل است که بعد گذشت سالهای بسیار همچنان عاشورا مورد توجه همه مسلمانان است و علمای زیادی نیز در خصوص این حادثه و اتفاق بسیار مهم در اعتلا بیشتر دین مبین اسلام بحث می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه ما باید از بصیرت در قیام عاشورا درس گرفته و این مهم را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم، گفت: پرچمدار اصلی این بصیرت افزایی در بین مسلمانان حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفای آن حضرت بودند و تا زمانی که ما بصیرت داشته باشیم در عصر حاضر هم می توانیم در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم.

وی گفت: اولین شاخصه و ویژگی یک مسلمان واقعی داشتن بصیرت و آگاهی است و امروز به برکت همین بصیرت است که دشمنان به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی هستند و علیرغم استفاده از تمامی توان خود همچنان در مقابل نظام اسلامی کم آورده و این انقلاب اسلامی ایران است که با اقتدار به سمت افق های جدید و روشن حرکت می کند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره به جایگاه و اهمیت عاشورا در روایات و احادیث اهل سنت عنوان کرد: حضرت امام شافعی نیز در خصوص اهمیت و جایگاه قیام عاشورا مطالبی را بیان کرده اند و به همین دلیل است که قیام عاشورا نه تنها برای اهل تشییع بلکه برای همه مسلمانان دارای جایگاه و عظمت خاصی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم حضور مردم در برنامه های مرتبط با ایام محرم و نشان دادن وحدت و همدلی به ویژه در استان کردستان یادآور شد: حضور در برنامه های مختلف و مناسبت های مذهبی جلوه ای برای نشان دادن وحدت و همدلی در جامعه است و انتظار می رود که این مهم در محرم سال جاری مشاهده شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه باید فضای کشور در ایام محرم، عاشورایی و حسینی باشد، اظهار داشت: فضاسازی عمومی و مشارکت و همراهی هیئت های مذهبی و حمایت دستگاه ها و سازمان های دولتی در برنامه های ایام محرم در استان کردستان لازم و ضروری است.

وی در ادامه به توطئه های دشمن در راستای ضربه زدن به دین مبین اسلام در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: وقتی که دشمن در مقابل این دین الهی عاجز و ناتوان است تلاش می کند با شیوه های مختلف در مقابل آن ایستادگی کند و هر روز توطئه ای جدید را در این بخش اجرایی می کند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی گفت: رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا با حمایت از شکل گیری گروه های انحرافی سلفی و وهابی و تجهیز آنها به دنبال ضربه زدن به اسلام هستند و به همین دلیل است که در این بین شیعه و سنی برای آنها معنی ندارد و به دین اسلام ضربه می زنند.

وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان برای برگزاری برنامه های این چنین عنوان کرد: انتظار می رود که در سال جاری شاهد برنامه های مناسب در ایام محرم در سراسر استان باشیم.

همایش استانی اعضای هیئت های مذهبی استان، مداحان اهل بیت، ملبغات و مبلغان با عنوان پرچمداران بصیرت به همت اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان برگزار شد.