خدا به ما صبر دهد تا نگاه سیاسی به مدیریت شهری به پایان برسد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نوزدهمین گردهمایی شهرداران کلان شهرها با بیان اینکه با وجود کاستی ها فعالیتهای خوبی در شهر انجام شده، گفت: با این وضعیت سیاسی و برخوردها برای فعالیت مدیریت شهری تنها حاشیه سازی کردیم.

وی ادامه داد: اگر همدیگر را خوب درک نکنیم و با همین سیاسی کاری ها و حاشیه سازی ها کارها ادامه پیدا کند هیچ کاری در شهر به پیش نمی رود.

وی با اشاره به قوانینی که در حمایت از شهرداریها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما تاکنون اجرایی نشده است، گفت: قانونی که روی کاغذ بماند و اجرایی نشود به چه کار می آید؟ خداوند به ما صبر دهد تا این چند ماه را هم سپری کنیم تا این گونه مشکلات سیاسی هم به پایان برسد.

فتحی پور با بیان اینکه هر طرح یا لایحه ای که به کمیسیون اقتصادی آمده و قصد کاهش درآمدهای شهرداری را داشته پای آن ایستاده ایم تا یک ریال از درآمد شهرداری کاسته نشود، گفت: از سهم خیرین مدرسه ساز تا کمیته امداد وغیره که قصد داشتند ازمحل درآمدهای شهرداری برای خود سهمی پیش بینی کنند ما مقاومت کردیم زیرا فعالیتهای شهرداری آبروی مملکت و نظام است و مردم جهان از روی پایتخت کشور و ظاهر شهرها قضاوت اولیه را انجام می دهند.

وی با اشاره به تصمیم گیری در مورد بحث قانون جامع مالیاتی در مجلس گفت: تا زمانی که این قانون به تصویب نرسیده هر پیشنهاد و کمکی می خواهید به مجلس ارائه دهید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: درحال حاضر که قرار است بودجه بدون اتکا به درآمد نفت نوشته شود شهرداریها درآمدهای پایدار خود را مانند بحث عوارض خودروهای فرسوده یا سهم شهرداریها در بحث ارزش افزوده مشخص کنند تا ما در جاهایی که نیاز به اصلاح دارد اصلاحات لازم را انجام دهیم.

فتحی پور از شهرداران کلانشهرها درخواست کرد در فصل بودجه نویسی پیشنهادات خود را برای کمک به شهرداریها به این کمیسیون ارائه کنند تا رایزنی ها لازم انجام شود زیرا آن طور که مشخص است بودجه شهرداریهای سراسر کشور کاهش شدیدی داشته است.