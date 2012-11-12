جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه آیت الله بروجردی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نصراله محبوبی رئیس دانشگاه آیت الله بروجردی پیش از ظهر دوشنبه در این مراسم با بیان اینکه تحصیل دانشجویان در هر مقطع باید هدف داشته باشد، اظهار داشت: رسیدن به کمال و تعالی باید در صدر اهداف علم آموزی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تمام امور در تقوا نهفته بوده و تقوا یک مفهوم بسیار وسیع است، افزود: اگر دانشجویان خواهان زندگی ساده و شیرین هستند باید تقوا و پرهیزگاری را پیشه امور خود کنند.

رئیس دانشگاه آیت الله بروجردی در پایان یادآور شد: امروز تعداد 190 دانشجو در رشته های علوم اقتصادی، علوم اجتماعی و حقوق از این واحد فارغ التحصیل می شوند.

بنابر این گزارش در این مراسم گروه تئاتر "روایت صداها" مربوط به دانشگاه آیت الله بروجردی به اجرای نمایش پرداخت و در پایان به فارغ التحصیلان جوایزی به رسم یاد بود اهداء شد.