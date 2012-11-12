دومین تجمع اعتراضی کارگران گروه صنعتی انتخاب مقابل سفارت کره/ روزشمار برگزاری دادگاه ایران و کره

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (دوشنبه) گروهی از کارگران و مدیران گروه صنعتی انتخاب برای دومین بار مقابل سفارت کره تجمع کردند. هر چند این تجمع ادامه نداشت ولی موجب شد تا مدیران گروه انتخاب برای بار دوم با مسئولان سفارت کره نشست داشته باشند.

غزنوی سخنگوی شرکت انتخاب که به درخواست معاون دوم سفارت کره برای گفتگو به داخل سفارتخانه رفته بود، به خبرنگارمهر گفت: برای بار دوم مطالب را عنوان کردیم و دبیر اقتصادی سفارت کره گفت ما حرفهای شما را منعکس می کنیم.

وی افزود: آنها گفتند که تا قبل از روز دادگاه تلاش می کنیم مشکل رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سه سال قبل گروه صنعتی انتخاب در مزایده قانونی برای خرید شرکت و کمپانی دوو با شرکت کنکو قراردادی منعقد کرد. در این مزایده که شرکت های بزرگی از کشورهای اروپایی و آمریکا بودند ایران برنده شد و مبلغ 70 میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت به این شرکت واریز کرد.

با توجه به تشدید تحریم ها، شرکت کنکو قرارداد مابین را یکطرفه لغو کرد و الان سه سال است که 70 میلیون دلار شرکت انتخاب در دست کره ای هاست و اگر پول پرداخت نشود خط تولید بسیاری از لوازم خانگی ایران تعطیل و هزاران کارگر بیکار می شوند.

گفته می شود 50 درصد از سهام شرکت کنکو متعلق به دولت کره است.