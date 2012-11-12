وحشت صهیونیستها از اوج گیری مقاومت فلسطینی ها/ کاهش پایگاه مردمی حماس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "اوج گیری مقاومت مسلحانه در غزه" آورده است: "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل در طول چهار سال گذشته همواره کوشیده است که ایران را خطری بزرگ برای منطقه و جهان معرفی کند.

این روزنامه می نویسد: نتانیاهو کوشیده است که موضوع فلسطین را به موضوعی درجه دوم مبدل کند. متاسفانه وی در اجرای این سناریو موفق شد و توانست نگاهها را به سوی ایران معطوف کند و دولتهای عربی نیز وی را یاری کردند.

القدس العربی بیان کرد: تشکیلات خودگردان فلسطین تمام هم و غمش پرداخت حقوق 160 هزار کارمندش بوده است. مدت چهار سال است که نتانیاهو خطر ایران را بزرگ جلوه داده است. وی به شهرک سازی در بیت المقدس ادامه می دهد و هیچ واکنش جدی از سوی دولتهای عربی و تشکیلات خودگردان مشاهده نمی شود.

این روزنامه می نویسد: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز از بیم تاثیری گذاری لابی یهودی آمریکا از انجام هر اقدامی پرهیز کرد.

اما موضوعی که قابل توجه است اقدام شاخه نظامی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در شلیک موشک ضد زره به یک نفربر اسرائیلی بود که سبب زخمی شدن چهار نظامی این رژیم شد که دو نفر از آنها وضع وخیمی دارند.

این اقدام فلسطینی ها اسرائیلی ها را وحشت زده کرد؛ زیرا موشک به کار گرفته شده از نوع پیشرفته ای بود و مهمتر اینکه طرفهای فلسطینی قادرند نتانیاهو را به چالش بکشند.

این در حالی است که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان هر گونه مبارزه مسلحانه را ممنوع کرده است و گفته که اجازه رخ دادن انتفاضه سوم را نمی دهد.

اسرائیل هواپیماهای خود را برای بمباران غزه فرستاده است و در مقابل جنبشهای مقاومت شهرهای اسدود و عسقلان و برخی مناطق دیگر را هدف موشک قرار داده اند.

این روزنامه بیان کرد: فلسطینی ها به گشتی های نظامیان اسرائیلی حمله می کنند و در مقابل اسرائیل به بمباران اهدافی در غزه می پردازد. و این تفاوت اخلاقی طرفین و دورغ بودن ژست دموکراتیک بودن اسرائیلی ها را می رساند.

القدس العربی می نویسد: نتانیاهو فلسطینی ها را تهدید به جنگ کرده است اما فلسطینی ها دیگر از تهدیدات نمی هراسند.

واقعیت این است که حماس به دنبال جنگ جدید نیست؛ اما دیگر گروههای فلسطینی مانند جریانهای فلسطینی ملی گرا و چپگرا چنین دیدگاهی ندارند و از سویی آرامش کنونی به نفع نتانیاهو و ائتلاف حامی وی در آستانه انتخابات جدید اسرائیل است.

این روزنامه می نویسد: پایگاه مردمی حماس رو به کاهش است.