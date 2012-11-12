۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۲

خانه نساجی یزد افتتاح شد

یزد - خبرگزاری مهر: خانه نساجی یزد با حضور معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور افتتاح شد تا بار دیگر صدای دستگاه شعربافی در بافت تاریخی یزد طنین انداز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خانه نساجی یزد امروز در حاشیه هفتمین نمایشگاه صنایع دستی کشور در یزد، مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

صالحی مرام، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور در این بازدید، ضمن بازدید کارگاه‌های فعال ترمه بافی، دارایی بافی و زری بافی، از ایجاد این‌گونه کارگاه‌ها در بافت تاریخی ابراز خرسندی کرد.

وی وجود این کارگاه‌ها را باعث پویایی و شادابی مردم به ویژه نسل جوان و زمینه‌ای برای زنده ماندن بافت تاریخی یزد و هنر دستان هنرمند مردم این دیار دانست.

خانه نساجی سنتی در بافت تاریخی به صورت دائم برای عموم علاقه مندان به هنر ایرانی و گردشگران دایر است.

کد مطلب 1741796

