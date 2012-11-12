خانه نساجی یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه نساجی یزد امروز در حاشیه هفتمین نمایشگاه صنایع دستی کشور در یزد، مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.
صالحی مرام، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور در این بازدید، ضمن بازدید کارگاههای فعال ترمه بافی، دارایی بافی و زری بافی، از ایجاد اینگونه کارگاهها در بافت تاریخی ابراز خرسندی کرد.
وی وجود این کارگاهها را باعث پویایی و شادابی مردم به ویژه نسل جوان و زمینهای برای زنده ماندن بافت تاریخی یزد و هنر دستان هنرمند مردم این دیار دانست.
خانه نساجی سنتی در بافت تاریخی به صورت دائم برای عموم علاقه مندان به هنر ایرانی و گردشگران دایر است.
نظر شما