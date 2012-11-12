نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در شهرستان آبدانان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول اداره کتابخانه های شهرستان آبدانان صبح دوشنبه در این آیین گفت : این نمایشگاه به مناسبت هفته کتاب و با هدف دسترسی آسان علاقه مندان به کتاب با تخفیف 20 درصد دایر شده است .

اردشیر بوستانی افزود: این نمایشگاه دارای پنج هزار عنوان کتاب در قالب 15هزار و 300 جلد شامل انواع کتب کلیات، روانشناسی، مذهب، زبان، علوم خالص، علوم عملی، هنر، ادبیات و تاریخ و جغرافیا است.

وی اظهار داشت: در حاشیه این نمایشگاه علاوه بر عرضه محصولات فرهنگی از تعداد 10نفر از کتابخوانان نمونه ، اعضا فعال و برندگان مسابقات فرهنگی و فعالین عرصه کتاب و کتابخوانی تقدیر به عمل آمده است.

این نمایشگاه از امروز تا تاریخ1/09/1391در دو شیفت صبح و عصر آماده ارائه خدمات به بازدید کنندگان است.