کنسرت قربانی فاقد مجوز بود

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی دفترموسیقی در واکنش به خبر مندرج دربرخی ازرسانه ها به عنوان "لغوکنسرت گروه قمصری با خوانندگی علیرضا قربانی درمشهد "اعلام کرد برای این برنامه هیچ مجوزی صادرنشده بود که لغو شود.

در این متن آمده است:

"طی تماس با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی مشخص شد،هیچگونه تقاضایی مبنی برانجام این برنامه برای دریافت مجوز ارائه نشده بود.

این گزارش می افزاید که چنانچه شخصی ازهرنهاد یا ارگانی با هنرمندان عزیز عرصه موسیقی کشوروارد مذاکره شودبدون اینکه هماهنگی برای اخذ مجوزانجام داده باشد و سپس خود سرانه یا به دلیل عدم توانایی قرارخودرا لغو کند .نباید تحت عنوان "لغوکنسرت " قلمداد شود. پرواضع است انعکاس اینگونه اخبارموجبات تشویش خاطر هنرمندان و دست اندرکاران این عرصه را درپی خواهد داشت.

چگونه می توان برنامه ای که هیچ مجوزبرای آن صادرنشده عدم انجام آن را لغو نام نهاد.

ضروریست هنرمندان عزیز و زحمت کش این عرصه برای انجام برنامه با کسانی وارد مذاکره شوند که مقید به انجام تعهدات لازم دراین زمینه باشند و سیرمراحل قانونی آن را پی گیریی کنند."

این در حالی است که قمصری در گفتگوی دیروز خود بر صدور مجوز و داشتن آن تاکید کرده است.