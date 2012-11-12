همایش استانی پرچمداران بصیرت در کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در محل حسینیه سنندج، همایش استانی اعضای هیئت های مذهبی استان، مداحان اهل بیت، ملبغات و مبلغان با عنوان پرچمداران بصیرت به همت اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در ابتدای این همایش اظهار داشت: ایجاد هماهنگی های لازم در راستای برگزاری هر چه بهتر برنامه های ایام ماه محرم از جمله هدف اصلی این همایش یک روزه است که با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان برگزار می شود.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری ادامه داد: هیئت های مذهبی نقش اصلی و راهبری را در برگزاری برنامه های محرم بر عهده دارند و به همین دلیل انتظار می رود که مسئولان هیئت های مذهبی در راستای برگزاری هر چه باشکوه برنامه های این ایام از تمامی ظرفیت های در اختیار استفاده کنند.

وی با بیان اینکه توجه به آموزه های دینی در ایام محرم و همچنین لزوم پرهیز از هر گونه مسائل انحرافی در این ایام باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، گفت: ارتقاء برنامه های ایام محرم و مبتنی بر آموزه های عاشورا از جمله انتظارات جدی از اعضای هیئت های مذهبی در سراسر کشور به ویژه استان کردستان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان به رویکردهای برنامه های ایام محرم در سال جاری اشاره کرد و افزود: پیوند قران در عترت، ایجاد حلقه های قرآنی، استفاده از پیام های عاشورا در برنامه های مختلف و ارتقاء سطح کلی برنامه ها از جمله رویکردهای اصلی در سال جاری است.

حجت الاسلام صفی یاری در پایان با بیان اینکه در سال گذشته همکاری و تعامل خوبی در راستای اجرای برنامه های ایام محرم در استان کردستان وجود داشت، بیان کرد: انتظار می رود که در سال جاری نیز شاهد برگزاری برنامه های متناسب با شان و جایگاه این ایام در کردستان باشیم.

در این همایش یک روزه همچنین نماینده ولی فقیه در استان کردستان و جانشین سپاه بیت المقدس استان نیز سخنرانی کردند و مداحان اهل بیت هم به اجرای برنامه ها پرداختند.