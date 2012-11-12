تولید 7750 تن بذر اصلاح شده گندم و جو دیم در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبداله محمد فام امروز با اعلام این خبر گفت: براساس مصوبات کمیته فنی بذر استان مقرر گردید در سال زراعی 92-91 مقدار هفت هزارو 642 تن بذر اصلاح شده گندم دیم ارقام سرداری و هما در سطح 5820 هکتار و مقدار 154 تن جو دیم ارقام آبیدر و سهند در سطح 77 هکتار تحت نظارت کارشناسان موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال استان تولید وجهت رفاه حال کشاورزان منطقه در اختیار آنان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اتحادیه های تعاونی روستائی شهرستان های بستان آباد ، چاراویماق ، هشترود و میانه در تولید بذور اصلاح شده گندم وجو دیم در طبقات مختلف بذری مادری و گواهی شده فعالیت می نمایند افزود: افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش مقاومت گیاه در مقابل انواع آفات و بیماری ها ، افزایش خاصیت نانوایی گندم ، افزایش درآمد کشاورزان از مهمترین مزایای استفاده از بذور اصلاح شده محسوب می شود.

مهندس محمدفام با بیان اینکه تولید بذر اصلاح شده ما را از واردات بذر به استان بی نیاز می سازد گفت: تولید بذر های اصلاح شده در کشور می تواند سبب صرفه جویی ارزی در این خصوص باشد.

سامانه توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی درآذربایجان شرقی راه اندازی شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان شرقی از راه اندازی سامانه توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی در استان خبر داد و گفت: این سیستم می تواند پایش خدمات ارائه شده به اشخاص و گروه های مختلف بخش کشاورزی، تمامی خدمات ارائه شده از مرحله تامین، حمل و توزیع تا مرحله مصرف نهاده ها را کنترل کرده و اثرگذاری قابل قبولی داشته باشد.

اسفندیار ابوالحسن زاده با بیان اینکه تمامی کاربران این نرم افزار اعم از کشاورزان و کارگزاران بخش کشاورزی می توانند اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند افزود: این نرم افزار طوری طراحی شده که تمامی اطلاعات ثبت شده در این سیستم قابل کنترل و ردیابی می باشد که این امر پس از راست آزمایی توسط مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان محل اقامت، به عنوان تولید کننده تلقی می شوند و بر اساس نیازهای واقعی اراضی زراعی و باغی و نوع محصول از کودشیمیایی یارانه دار برخوردار شوند و این امر علاوه بر کاهش مصرف کود به تولید محصول سالم نیزکمک می نماید.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با بیان اینکه130 نمایندگی این شرکت در سطح استان اقدام به توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی می نمایند گفت: با اعمال این سیستم مدرن در امر توزیع نهاده های کشاورزی بین بهره برداران استان، علاوه برکاهش نفوذ افراد سودجو و فرصت طلب برای بر هم زدن بازار نهاده های کشاورزی، رضایت خاطر تولیدکنندگان را نیز بیش از پیش فراهم می نماید.

تولید محصولات باید در قالب تفکر صادراتی و حضور در بازار های جهانی باشد

استاندار آذربایجان شرقی گفت: با توجه به حمایت های مستقیم دولت از بخش کشاورزی، تولید محصولات این بخش باید در قالب تفکر صادراتی قرار داشته و حضور موثر و مطمئن در بازارهای جهانی می تواند ضریب رشد کشاورزی را از اطمینان بیشتری برخوردار نماید.

احمد علیرضا بیگی در بازدید از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ادوات و محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی و صنایع وابسته در تبریز با اشاره به تداوم تلاش برای توسعه هر چه بهتر برنامه های توسعه بخش کشاورزی، با هدف دستیابی پایدار در این بخش مهم از اقتصاد ملی میهن اسلامی گفت: هرچه میزان اتکای کشور ‏به درآمدهای نفتی کاهش یابد و صادرات غیرنفتی همچون محصولات کشاورزی رشد یابد، موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و حتی ‏سیاسی کشور تثبیت خواهدشد.

وی با اشاره به این موضوع که با توسعه هرچه بیشتر بخش کشاورزی افزایش اشتغال نسل های آینده از امنیت بیشتری برخوردار خواهد شد افزود: با توجه به این امر که برگزاری اینگونه نمایشگاهها در افزایش کمی و کیفی صادرات محصولات کشاورزی نقش عمده ای ایفا می نماید تمامی تلاش مسئولین بخش کشاورزی باید براین سمت و سو قرار گیرد که از این فرصت بوجود آمده، برای توسعه بخش مهم کشاوزی نهایت بهره را برده و فضا و ظرفیت های لازم را برای صادرات هرچه بهتر و سودمند تر این بخش به بازارهای منطقه ای و جهانی را مهیا سازند.