دانشجویان پیاده نظام جریانهای خاص در انتخابات نخواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری قبل از ظهر دوشنبه در نشست خبری نخستین اجلاس سراسری جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در این موقعیت زمانی نباید پازل دشمن را تکمیل کنیم و در این شرایط تشکل ها فقط سعی در مشارکت حداکثری در انتخابات را خواهند داشت.

وی عنوان کرد: در حال حاضر نیاز به فضای همدلی و وحدت ملی بیش از گذشته وجود دارد و باید همه در این راستا گام بردارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجلاس سراسری جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت این اجلاس سراسری جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از 24 تا 26 آبان ماه برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: هزار فعال دانشجویی در تشکلهای اسلامی، سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی در این اجلاس شرکت می کنند واین اجلاس با شعار وحدت ملی و نشاط اسلامی در سایه ولایت آغاز به کار می کند.

وی در خصوص دیگر برنامه های اجلاس گفت: سایبری و جنگ نرم، اقتصاد مقاومتی، نقش بانوان در اقتصاد مقاومتی از برنامه های اجلاس است.

مدیر کل تشکل های اسلامی، سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی افزود: از دستاوردهای بر گزاری این اجلاس انتقال تجربه و تبادل اطلاعات تشکل های دانشجویی خواهد بود.

وی بیان کرد: دیدار با مسئولین شهری برای شرکت کنندگان دراجلاس تدوین شده است که با همکاری مسئولان شهری انجام می گیرد.

اکبری یادآور شد: دکتر فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم افتتاحیه سخنرانی و در جلسه ای غیر رسمی دیدار صمیمی با دانشجویان خواهد داشت ومطالبات آنان را پیگیری خواهد کرد.

وی گفت: امام جمعه مشهد، آیت الله علم ‌الهدی و نماینده ولی فقیه، حجت‌الاسلام محمدیان در دانشگاه و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام پورمحمدی در این اجلاس سراسری سخنرانی می کنند.

اکبری تصریح کرد: بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی 14 کرسی آزاداندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار کرده است.

گفتنی است، مراسم افتتاحیه نخستین اجلاس سراسری جنبش های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور چهارشنبه 24 آبان ماه در سالن همایش‌های دانشگاه علوم رضوی برگزار خواهد شد.