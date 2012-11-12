بازدید طاهایی از مناطق سیلزده/ دستور لاریجانی به نیروهای امدادی

قاسم احمدی لاشکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ساعت دو بامداد تماس های تلفنی با استاندار و ستاد بحران استان برقرار شد تا امدادرسانی بهتری به سیلزدگان انجام شود.

وی ادامه داد: از فرمانداران چالوس و نوشهر به دلیل برگزاری جلسات ستاد بحران و مدیریت مناسب بر اوضاع مناطق سیل زده نهایت تقدیر می شود.

احمدی بیان داشت: از مدیر کل ستاد بحران استان که ساعت 6 صبح امروز خود را به مناطق سیل زده رساندند قدردانی می کنم.

وی گفت: صبح امروز نشستی با رئیس سازمان حوادث و مدیریت بحران کشور برگزار و وی دستورات لازم را جهت امداد رسانی مطلوب تر به سیلزدگان چالوس و نوشهر صادر کرد.

احمدی تاکید کرد: در نشستی که با لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم وی از وزیر کشور خواست نسبت به اعزام اکیپ ویژه به مناطق سیل زده غرب مازندران اقدام کند.

وی گفت: در نشست با وزیر کشور، مقرر شد اکیپ ویژه ای از وزارت کشور به مناطق سیل زده اعزام شود و امدادرسانی ویژه به این دو شهرستان در دستور کار قرار گیرد.

احمدی گفت: عصر امروز جهت بررسی وضعیت مناطق سیلزده و حضور در جمع خانواده های خسارت دیده راهی چالوس و نوشهر می شوم.