فشار اتحادیه اروپا بر سوئیس برای تحریم نفتی ایران

به گزرش خبرگزاری مهر، سیاست خارجی سوئیس این بار نه به خاطر مسائل اقتصادی بلکه به دلیل تحریم ایران تحت فشار است . اتحادیه اروپا به صورت رسمی از دولت سوئیس خواسته است که تحریم های نفتی ایران را اعمال کند.



انتشار این خبرها واکنش اتحادیه اروپا را دربرداشت.



یکی از سخنگویان هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به برن در گفتگو با بخش خبری تلویزیون دولتی سوئیس با تایید فشار اتحادیه اروپا بر سوئیس در مورد تحریم نفتی ایران گفت : ما تایید می کنیم که اتحادیه اروپا اخیرا از دولت سوئیس درخواست کرده است که تحریم های جدید اعمال شده بر علیه ایران را اجرا کند.



مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیلست خارجی اتحادیه اروپا نیز با اشاره به انجام گفتگوها با دولت سوئیس اعلام کرد: ما از دوستان سوئیسی خود درخواست کردیم که تحریم ها بر ضد ایران را همراه با ما اعمال کنند. آنها (دولت سوئیس) در حال حاضر مقداری از تحریم ها را اعمال می کنند اما نه به طور کامل ولی ما امیدواریم که تمامی تحریم ها به سرعت انجام پذیرد.



ماری اوت سخنگوی دبیرخانه اقتصادی سوئیس نیز با اشاره به درخواست اتحادیه اروپا برای پیوستن دولت برن به تحریم های نفتی این اتحادیه بر علیه ایران تصریح کرد "بر خلاف تحریم های سازمان ملل هیچ الزام بین المللی برای انجام چنین تحریم هایی وجود ندارد. در عین حال دولت سوئیس با بررسی دقیق این موضوع تصمیم خواهد گرفت که آیا تحریم های اتحادیه اروپا و دیگر شرکای مهم تجاری اش بر علیه ایران را اجرا کند یا خیر."



شرکت های تجاری نفتی مستقر در سوئیس تقریبا یک سوم کل تجارت نفت در کل دنیا را بر عهده دارند. با توجه به همین موضوع اتحادیه اروپا و آمریکا نگران آن هستند که سوئیس تبدیل به محلی برای دور زدن تحریم ها برای ایران شود.

چندی پیش نیز یک روزنامه سوئیسی در برقرار بودن معاملات نفتی ایران در سوئیس خبر داده بود. برای نمونه شرکت "نیکو" که شعبه شرکت نفت ایران در خاک سوئیس است آزادانه در این کشور فعالیت می کند.