حشمت الله داودپور در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: خدماتی نظیر تعویض دفاتر بیمه، عقد قرار داد با پزشکان و موسسات درمانی، صدور دفترچه های بیمه ایرانیان، ورود اطلاعات همسران شاغل، اطلاع رسانی به موسسات درمانی و ثبت شکایت و پیشنهادات از طریق پرتال این اداره امکان پذیر است.

وی هدف از راه اندازی این پرتال را تسریع در ارائه خدمات و کاهش مراجعه حضوری افراد عنوان کرد و افزود: مرد، پزشکان و موسسات بدون مراجعه حضوری می توانند از طریق اینترنت با مراجعه به پورتال این اداره خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

واگذاری برخی خدمات بیمه به دفاتر پیشخوان دولت

مدیرکل بیمه سلامت استان چهارمحال و بختیاری از واگذاری برخی خدمات این اداره به دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و افزود: همه عملیات بیمه گری دفاتر بیمه سلامت نظیر صدور اولیه، تعویض، تمدید و صدور المثنی در کلیه صندوق های کارکنان دولت، سایر اقشار، روستاییان و ایرانیان به این دفاتر واگذار شده است.

راه اندازی میز خدمت در اداره کل بیمه سلامت

داودپورهمچنین از راه اندازی میز خدمت در این اداره خبر داد و افزود: این میز در طبقه همکف در راستای ارتقا و اعتلای ارائه خدمات به مردم راه اندازی شده است.

وی هدف از راه اندازی میز خدمت را شفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع، اطلاع رسانی خدمات به مردم، بهبود و اصلاح روش های ارائه خدمات به مردم، نظر سنجی از مردم، نظارت بر حسن رفتار کارکنان با مردم و جلوگیری از سرگردانی مراجعه کنندگان در طبقات عنوان کرد.