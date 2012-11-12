تنها 870 خانوار از امکانات مسکن مهر ماهدشت استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در بازدید از پروژه مسکن مهر ماهدشت کرج که پیش از ظهر دوشنبه انجام شد، با بیان اینکه طی ماه های گذشته نظارت فرمانداری بر روند اجرای طرح مسکن مهر ماهدشت در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: با ورود میدانی فرمانداری کرج که نماینده خود را هر روز در این پروژه مستقر کرده است می توان شاهد اقدامات مثبتی در این طرح بود.



وی افزود: در حال حاضر شرکت برق با نصب سه هزار کنتور در 140 بلوک اقدام کرده و شرکت گاز نیز با لوله گذاری 13 کیلومتر آمادگی انشعاب سه هزار و 210 خانواده را دارد.



ایران نژاد تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون تنها 870 خانوار از این امکانات استفاده می کنند که امید می رود در آینده نزدیک شاهد استقرار تمامی متقاضیان در این پروژه باشیم.

در این نشست مدیران دستگاه های خدماتی گزارشی از اقدامات انجام شده در پروژه مسکن مهر ماهدشت ارائه دادند.



در این نشست اشاره شد که در حال حاضر شبکه جمع آوری فاضلاب این طرح 98 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون شش هزار و 786 انشعاب فاضلاب نیز در 420 بلوک انجام شده است.



همچنین پس از استقرار متقاضیان همه خدمات آب و گاز توسط دستگاه های متولی برای ساکنان مستقر شده در واحدها برقرار خواهد شد.



علاوه بر ارائه خدمات توسط دستگاه های خدمات رسان، سازمان نظام مهندسی نیز موظف شدند ظرف مدت 48 ساعت نسبت به تایید نقشه ساختمان اقدام کند.



از دیگر مصوبات این جلسه نیز استقرار خدمات شهری شهرداری ماهدشت برای ارائه خدمات به ساکنان این پروژه بود که از سوی فرماندار کرج تائید شد.