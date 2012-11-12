گاز 10 هزار مشترک چالوسی وصل شد/ دو هزار خانوار گاز ندارند

رضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به وقوع سیل از شب گذشته و در پی تخریب دیوار تعدادی از منازل متاسفانه علمک های گاز قطع و یا تخریب شدند.

وی ادامه داد: در پی بروز این مشکل و جلوگیری از انفجار احتمالی گاز 12 هزار مشترک چالوسی از ساعت چهار امداد قطع شد که تا کنون با توجه به ترمیم علمک های تخریبی، 10 هزار مشترک گاز دار شدند.

باقری ادامه داد: نیروهای اداره گاز در آمادگی کامل قرار دارند و با استقرار در روستاهای بخش مرکزی چالوس در تلاش هستند تا دو هزار مشترک باقیمانده گاز دار شوند.