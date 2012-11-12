3000 معلم پایه دوم و ششم ابتدایی درکارگاههای آموزشی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حجتی پیش از ظهر دوشنبه در نشست معلمان ابتدایی استان افزود: درتابستان گذشته 70 درصد محتوای آموزشی کتابهای تازه تألیف دوم و ششم ابتدایی در قالب کارگاه آموزشی به صورت ضمن خدمت اجرا شد.

وی با بیان اینکه این کارگاهها برای اجرای نظام جدید آموزشی 3-3-6 برگزار می شود، عنوان کرد: معلمانی که موفق به شرکت درکلاسهای تابستانی نشده اند می توانند درکنار این کارگاهها، درکلاسهای آموزشی ضمن خدمت شرکت کنند.

حجتی افزود: محتوای این دوره آموزشی، مطالب کتابهای تازه تألیف است که با حضور مدرسان ویژه برگزار می شود و نتایج ارزشیابی دوره درپایان سال تحصیلی اعلام می شود.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون نه هزار 877 دانش آموز در این استان در کلاس ششم مشغول تحصیل هستند.