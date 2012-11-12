دشمنان فروپاشی بنیان خانواده و از بین بردن اعتقادات را هدف قرار داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسلام خواه ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی که در سالن جلسات شهرداری منطقه یک کرج برگزار شد، اظهار داشت: هدف ما تقویت کارهای فرهنگی است تا خانواده ها در بحث فرهنگی کمتر مورد ترکش ناهنجاری دشمنان قرار گیرند.



وی ادامه داد: دشمنان فروپاشی بنیان خانواده و از بین بردن اعتقادتات را هدف قرار داده اند.



معاون فرهنگی دادگستری استان البرز با بیان اینکه تلاش ما این است که کارهای فرهنگی را سریعتر پیگیری کنیم، افزود: باید تلاش کنیم که بنیان خانواده ها را محکم تر کنیم.

طرح های مختلف فرهنگی ویژه خانواده در کرج برگزار می شود

شهردار منطقه یک کرج نیز از برگزار طرح های مختلف فرهنگی ویژه خانواده هار در این منطقه خبر داد.

حسن مدیر روستا اظهار داشت: در خصوص بحث کارگروه فرهنگی برنامه های مختلفی به عنوان پایلوت برای منطقه ای یک با هماهنگی دیگر دستگاه ها در نظر گرفته شده است.



شهردار منطقه یک کرج تصریح کرد: در جهت پیشگیری از جرائم و مسائل مختلف برنامه های مختلف فرهنگی برای خانواده ها در نظر گرفته شده است.

وی گفت: تلاش ما این است که هر کاری برای پیشبرد اهداف فرهنگی و بالا بردن سطح فرهنگ مردم انجام خواهیم داد.



شهردار منطقه یک کرج اظهار داشت: در صورت وفقیت آمیز بودن در دیگر مناطق استان اجرایی می شود.