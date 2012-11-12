امنیت پایدار با رسیدن شهروندان به حقوقشان محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال هاشمی، ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان‌های قدیم و جدید نیشابور در نمازخانه دادگستری این شهرستان، افزود: نقش دستگاه قضایی در توجه به مطالبات مردم بسیار پرثمر است.

وی اظهار داشت: نظام قضایی که با حقوق شهروندی، قسط و عدالت سر و کار دارد، مقید به اجرای قانون است.

فرماندار نیشابور با بیان اینکه بستر خوبی در نیشابور برای ارائه خدمات به مردم وجود دارد، تصریح کرد: معنی شرایط مطلوب این نیست که نباید نگاه‌ها و نقدها مطرح نباشد.

هاشمی از خبرنگاران درخواست کرد: اخبار مفاسد اجتماعی نظیر مشروبات و تجاوزات را در جراید درج نکنند تا در اذهان عمومی نیشابوریان و نگاه دیگران به نیشابور، تاثیر منفی نگذارد.

فرماندار نیشابور تصریح کرد: ما باید در متن به دنبال توسعه و خدمات عمرانی به مردم باشیم.

هاشمی با بیان اینکه مسئولان در تهران و مراکز استان مسئولیت سنگین‌تری دارند، تصریح کرد: انتظار این است که اتحاد مسئولان در این اوضاع برقرار باشد.

در این مراسم که جمعی از مقامات شهرستان نیشابور حضور داشتند از خدمات حجت‌الاسلام سید‌خضر‌الله موسوی‌‌کانی دادستان قدیم تجلیل و حجت‌الاسلام اکبری مقدم به‌عنوان دادستان جدید دادگاه های عمومی و انقلاب نیشابور معرفی شد.