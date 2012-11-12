بازتاب مانور هوایی ایران / لزوم مذاکره مستقیم ایران و آمریکا

خبرگزاری " رویترز " به جزئیات مانور بزرگ هوایی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نوشت :برگزاری مانوری با این وسعت که بیش از نیمی از فضای ایران را پوشش می دهد آنهم یک هفته بعد از شلیک به پهباد آمریکایی می تواند هشداری باشد که ایران به هر مهاجمی واکنش نشان خواهد داد.

خبرگزاری آمریکایی " آسوشیتدپرس" به اظهارات محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور پرداخته مبنی براین که ایران دستان حریص اوباما را خواهد شکست و نوشت : رحیمی به خاطر مواضع تند ضد آمریکایی اش در ایران معروف است.

این خبر گزاری آمریکائی در ادامه نوشت : احمدی نژاد و برخی متحدینش مثل رحیمی علاقه زیادی به مقابله حساب شده با غرب دارند.

شبکه تلوزیونی "ABC نیوز" نیز با اشاره به مانور هوایی بزرگ ایران و بهره برداری از موشک های ضد هوایی جدید " مرصاد" نوشت : این موشک ها قادرند در فاصله 80 کیلومتری بر روی اهداف پرنده قفل شوند وفاصله 45 کیلومتری آنها را منهدم کنند.

این شبکه هچنین مدعی شد ایران برای ساخت این موشک ها از موشک های هاک آمریکایی الگوبرداری کرده است.

روزنامه انگلیسی " فایننشال تایمز " هم ازتمایل روسیه و انگلیس به برقراری مذاکرات مستقیم هسته ای بین ایران و آمریکا خبر داد و به نقل از یک مقام ارشد دولتی انگلیس که نامسش را فاش نکرد نوشت : این زمان نیاز به مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا حس می شود زیرا که آمریکا باید تضمین های لازم را به ایران بدهد.

"هرالد" چاپ آمریکا نیز با اشاره به رزمایش جدید ایران و آزمایش موشک های ضد هوایی جدید نوشت : برگزاری چنین رزمایشی در حالی که تنش ها بین ایران و آمریکا بر سربرنامه هسته ای ایران بالا گرفته است می توان به معنی ارتقای توانمندی های نظامی ایران باشد.

سایت " استراتژی پیج" نیز در بخشی از مطلبش درباره تحولات ایران مدعی شد عربستان تهدید کرده است که در صورتی که هواپیماها و کشتی های ایرانی به نقض قرارداد 1968 که مرز حوزه های نفتی ایران و عربستان را مشخص می کند ادامه دهد آتش خواهد گشود.