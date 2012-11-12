  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

خنجری به مهر گفت:

سیل چالوس تا کنون تلفات جانی نداشته است

چالوس - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: سیل شهرستان چالوس، تا کنون تلفات جانی نداشته و این نتیجه مدیریت ستاد بحران این شهرستان است.

هادی خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درپی وقوع سیل در چالوس خسارت زیادی به منازل مسکونی و راهها وارد شده است.

وی ادامه داد: تعداد زیادی پل بر اثر سیل تخریب شده و برخی راههای دسترسی نیز قطع شده است .

مدیرکل مدیریت بحران مازندران تاکید کرد: فرماندار چالوس با آمادگی کامل از لحظات اولیه وقوع سیل در منطقه حاضر و با مدیریت صحیح و همکاری دیگر مسئولین این شهرستان موجب شد تا از بروز تلفات جانی جلوگیری شود.

خنجری بیان داشت: سیل چالوس در دو منطقه غرب و شرق این شهرستان رخ داد که تا کنون خسارات زیادی را برای خانوارهای ساکن در این دو منطقه به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: با هماهنگی های انجام شده نیروهای امدادی از دیگر شهرستانها وارد چالوس شدند و امداد رسانی در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران ازندران بیان داشت: با هماهنگی استاندار تعدادی ماشین آلات و تجهیزات سنگین امروز وارد شهرستان می شوند تا به پاکسازی معابر و خیابانها بپردازند.
 

کد مطلب 1741817

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها