انتقاد از برخورد سیاسی با مشکلات شهری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نوزدهمین گردهمایی شهرداری‌های کلانشهرها که روز دوشنبه در برج میلاد برگزار شد، با بیان اینکه وقتی منافع مردم مطرح می شود نباید برخوردی سیاسی کنیم، زیرا گناه بزرگی مرتکب شده ایم، گفت: با وجود آنکه سهم شهرداری‌ها و حمایت‌های دولتی در حوزه مدیریت شهری پرداخت نشده کلانشهرها بخوبی شهر را اداره می کنند که این جای تقدیر و تشکر دارد. همچنین از مدیریت شهری پایتخت که با وجود افزایش سه برابر قیمت های مصالح یک روز هم روند ساخت مترو را متوقف نکرده، سپاسگزاریم.

عزیزی با انتقاد از ارتباط ضعیف سایر کلانشهرها با مجلس تصریح کرد: اگر ما از مشکلات شما آگاهی پیدا کنیم به سرعت در جهت حل آنان برمی آییم همانطور که در نشست مشهد که با شهرداری های کلانشهرها داشتیم، از 12 طرح، 9 طرح آن را عملیاتی کردیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به انتقاد برخی از شهرداران در خصوص پایین بودن سطح درآمد کارمندان شهرداری نسبت به کارمندان دولتی افزود: ما امروز در این جلسه متوجه شدیم که پایه حقوق کارمندان شهرداری 30 درصد از سایر کارمندان پایین تر است که می توانیم آن را در مجلس حل کنیم. وقتی حقوق کارمندان شهرداری پایین باشد، مگر می توانند کار سالم کنند، اما متاسفانه به دلیل خلاءهای ارتباطی نمایندگان مردم بسیار دیر از این مشکلات آگاه می شوند.